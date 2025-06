Legnano si prepara alla Notte bianca del 14 giugno con divieti di circolazione

Sabato 14 giugno, Legnano si prepara alla Notte bianca con divieti di sosta e circolazione.

Il 14 giugno, Legnano si trasforma per la Notte bianca. La città si prepara a un evento che promette di coinvolgere residenti e turisti, ma con alcune importanti restrizioni alla viabilità. Dalle 14 di sabato fino alle 2 di domenica, diverse strade del centro saranno chiuse al traffico. Solo i veicoli autorizzati avranno accesso. Un cambiamento significativo per chi si muove in città.

Divieti di circolazione e sosta

Le vie più colpite da questi divieti includono Corridoni, San Domenico e Gigante. Ma non finisce qui! Dalle 16, anche via Crispi, via Verdi, e altre zone centrali come piazza Europa e piazza Raul Achilli si vedranno interessate. Le restrizioni non sono da sottovalutare! È un invito a pianificare il proprio viaggio in anticipo.

Dettagli e orari

Il divieto di sosta con rimozione forzata avrà inizio dalle 12 di sabato 14 e si protrarrà fino alle 2 di domenica. Le strade coinvolte comprendono via San Domenico e piazza Don Luigi Sturzo. Attenzione! I residenti e i veicoli autorizzati sono gli unici a poter circolare. Cosa succederà se non rispettano queste norme? Rimozione immediata del veicolo!

In caso di maltempo

Un altro aspetto da considerare è il maltempo. Se le condizioni climatiche non saranno favorevoli, la Notte bianca verrà rimandata a domenica 15 giugno. Un colpo di scena che potrebbe cambiare i piani di molti. Le restrizioni, in caso di rinvio, saranno valide negli stessi orari, ma per il giorno successivo. Sarà tutto molto frenetico!

Impatto sulla comunità

Questo evento suscita domande. Come reagiranno i commercianti? E i residenti? La Notte bianca è un’opportunità per animare il centro, ma i disagi per la circolazione sono inevitabili. La comunità sarà in grado di gestire questi cambiamenti? Resta da vedere come si svolgeranno le cose. Con una tale attesa, è fondamentale essere informati e pronti ad affrontare la situazione.