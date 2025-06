Il dibattito infuocato sul posticipo del divieto diesel in Italia

Il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 è stato posticipato. Cittadini e imprese tirano un sospiro di sollievo.

Il dibattito sul futuro dei veicoli diesel in Italia si infiamma. La recente proposta del Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti, Fabio Raimondo, di posticipare il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano ha suscitato reazioni contrastanti. La nuova scadenza proposta è il 1 ottobre 2027, ben due anni oltre quanto inizialmente previsto.

Un divieto controverso

Questo divieto, se attuato, avrebbe avuto effetti devastanti su centinaia di migliaia di cittadini e piccole e medie imprese, specialmente quelle operanti nel settore dei trasporti su gomma. “Si tratta di una vera e propria vessazione”, afferma Raimondo, “che penalizza in modo inaccettabile chi già fatica ad arrivare a fine mese”.

Il bacino padano, infatti, presenta peculiarità geografiche uniche che non possono essere ignorate. Le caratteristiche del parco mezzi italiano, afferma il Capogruppo, necessitano di un adeguato ricambio, supportato da misure di sostegno da parte del governo. Senza queste, si rischia di abbandonare a sé stessi molti operatori del settore.

La risposta della Commissione Ue

La speranza di Raimondo è che la Commissione Europea, in questo nuovo mandato più aperto e realista, possa comprendere le dinamiche locali e facilitare un percorso di transizione meno rigido. “Ci auguriamo che non ci siano irrigidimenti inutili e dannosi”, sottolinea il politico, lasciando intendere che l’atteggiamento della Commissione potrebbe influenzare pesantemente l’andamento delle politiche di trasporto in Italia.

Il contesto attuale

In un contesto di crescente pressione per limitare l’inquinamento atmosferico, le misure annunciate hanno suscitato un acceso dibattito. Da un lato, ci sono le necessità ecologiche, dall’altro quelle economiche e sociali. Queste ultime, secondo molti esperti, sono state a lungo ignorate. La sfida sta nel trovare un equilibrio.

“Non possiamo ignorare la realtà economica che viviamo. Le piccole aziende, i lavoratori autonomi e i cittadini devono essere messi nelle condizioni di affrontare il cambiamento, non di subirlo”, conclude Raimondo. Resta da vedere se questa proposta avrà il sostegno necessario per passare all’azione e se le istituzioni europee ascolteranno le richieste italiane.

In un clima di incertezze, il futuro del trasporto stradale italiano si gioca su questi intricati equilibri. Quali saranno i prossimi passi? E come reagiranno le istituzioni europee? La partita è aperta, e gli sviluppi sono attesi con trepidazione.