Il 8 novembre, i mezzi pubblici a Milano subiranno forti disagi a causa dello sciopero indetto dai sindacati.

Un giorno di agitazione per i trasporti pubblici

Il si preannuncia come una giornata di forte agitazione per il trasporto pubblico a Milano. I sindacati hanno indetto un maxi sciopero che coinvolgerà non solo i mezzi di superficie, ma anche le metropolitane e i treni regionali. L’agitazione, che partirà dalla notte di giovedì, non prevede fasce di garanzia, il che significa che i disagi potrebbero essere significativi per i pendolari e i cittadini che si affidano ai mezzi pubblici per i loro spostamenti quotidiani.

Servizi garantiti e limitazioni

Nonostante la situazione di sciopero, Atm ha comunicato che alcune linee della metropolitana, tra cui M1, M2, M3, M5 e la tratta M4, garantiranno il servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Tuttavia, le altre linee di bus e tram potrebbero subire cancellazioni e variazioni. È importante che i cittadini si informino sulle linee attive e pianifichino i loro spostamenti di conseguenza. Anche i treni di Ferrovienord potrebbero subire disagi, con cancellazioni e variazioni sulle linee regionali e suburbane che servono Milano.

Le ragioni dello sciopero

Questo sciopero non è solo una richiesta di rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto dal , ma rappresenta anche una protesta contro un sistema di mobilità collettiva che rischia di scomparire. I sindacati denunciano la mancanza di risorse adeguate e politiche di programmazione che hanno portato a un modello di mobilità sempre più inadeguato. La carenza di personale operativo ha portato a tagli nei servizi, peggiorando le condizioni lavorative e aumentando i rischi per i lavoratori del settore.

Impatto sui collegamenti aeroportuali

Lo sciopero avrà ripercussioni anche sui collegamenti con l’Aeroporto di Malpensa. Saranno attivati autobus sostitutivi per garantire il servizio tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, ma è consigliabile verificare in anticipo gli orari e le disponibilità. I viaggiatori dovranno prestare particolare attenzione agli orari di partenza dei treni, che saranno garantiti solo in determinate fasce orarie, e pianificare i loro spostamenti di conseguenza.