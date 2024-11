Ecco come lo sciopero del personale di Ferrovienord influenzerà i trasporti

Introduzione allo sciopero del 8 novembre

Il 8 novembre si preannuncia come una giornata di disagi per i pendolari e gli utenti dei trasporti pubblici in Lombardia. Un sciopero nazionale coinvolgerà il personale di Ferrovienord, gestore delle infrastrutture ferroviarie, con ripercussioni significative sui servizi ferroviari. Sebbene il personale di Trenord non sia coinvolto, i treni che operano su rete Ferrovienord subiranno cancellazioni e variazioni, creando incertezze per chi si sposta quotidianamente.

Linee interessate e possibili cancellazioni

Le linee regionali e suburbane che collegano Milano a diverse località saranno le più colpite. Tra queste, i treni da e per Saronno, Seveso, Como, Varese e la Brescia-Iseo-Edolo. Anche le linee miste, che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi, potrebbero subire disservizi. I collegamenti S1, S2, S9, S12 e S13 sono a rischio, rendendo necessario un piano di emergenza per garantire la mobilità dei viaggiatori.

Servizi aeroportuali e alternative di trasporto

Particolare attenzione va ai servizi aeroportuali, come il Malpensa Express, che collegherà Milano Cadorna e Milano Centrale con l’Aeroporto di Malpensa. In caso di cancellazioni, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie, per garantire il collegamento tra Milano e l’aeroporto. Questo è fondamentale per chi deve viaggiare per motivi di lavoro o di piacere, assicurando che i passeggeri possano raggiungere le loro destinazioni senza eccessivi ritardi.

Orari di servizio durante lo sciopero

Durante lo sciopero, i treni sulla rete Ferrovienord circoleranno solo tra le ore 6 e 9 e tra le ore 18 e 21. Questo significa che i viaggiatori dovranno pianificare attentamente i loro spostamenti, tenendo conto delle limitazioni orarie. Le linee miste, invece, garantiranno il servizio solo per i treni che partono dalla rete Rfi, creando ulteriori complicazioni per i pendolari.

Conclusione

In sintesi, il sciopero del 8 novembre avrà un impatto significativo sui trasporti ferroviari in Lombardia. È fondamentale che i viaggiatori si informino sulle eventuali cancellazioni e pianifichino i loro spostamenti in anticipo. Con l’attivazione di servizi sostitutivi e l’adeguata comunicazione da parte delle compagnie ferroviarie, si spera di ridurre al minimo i disagi per i pendolari e i viaggiatori.