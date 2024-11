Disagi ferroviari a Monza: ritardi e problemi per i pendolari

Un guasto alla stazione di Monza provoca ritardi fino a 40 minuti per i treni.

Un guasto che crea disagi

Mercoledì 6 novembre, i pendolari milanesi hanno dovuto affrontare un’altra giornata di disagi a causa di un guasto alla stazione di Monza. Questo imprevisto ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, causando ritardi significativi per i treni in partenza e in arrivo da Milano verso diverse destinazioni, tra cui Como, Lecco, Sondrio e Bergamo. I tecnici di Rfi sono intervenuti prontamente per risolvere il problema, ma i ritardi hanno raggiunto anche i 40 minuti, creando frustrazione tra i viaggiatori.

Le conseguenze per i pendolari

Il guasto ha avuto un impatto notevole sulla vita quotidiana dei pendolari, già provati da una serie di disagi. Trenord ha comunicato che i treni sono rimasti fermi in attesa del semaforo verde, con conseguenti ritardi che hanno messo a dura prova la pazienza dei viaggiatori. La situazione è stata ulteriormente complicata dal recente sciopero del 5 novembre, che aveva già causato soppressioni e ritardi fino a 190 minuti. I pendolari si sono trovati a dover affrontare lunghe attese e file ai punti informazioni, aggravando un clima di insoddisfazione generale.

Ripristino della circolazione

Fortunatamente, intorno alle 8 del mattino, i tecnici di Rfi sono riusciti a risolvere il guasto e la circolazione ferroviaria ha ripreso, seppur con qualche difficoltà residua. Tuttavia, i pendolari si chiedono se queste problematiche siano destinate a ripetersi e quali misure vengano adottate per garantire un servizio più affidabile in futuro. La questione della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie è diventata cruciale, soprattutto in un periodo in cui la domanda di trasporti pubblici è in costante aumento.