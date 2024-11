Oltre 33mila incidenti stradali con feriti in Lombardia nel 2024, necessità di interventi urgenti.

Un quadro preoccupante degli incidenti stradali

Nel corso del 2024, la Lombardia ha registrato un numero allarmante di incidenti stradali con feriti, superando le 33.140 segnalazioni dal 1° gennaio al 26 ottobre. Questi dati, forniti dall’assessore regionale alla sicurezza e alla polizia locale, Romano La Russa, mettono in luce una realtà che richiede un’attenzione immediata e misure concrete per garantire la sicurezza sulle strade.

Tipologie di incidenti e aree più colpite

Analizzando le tipologie di incidenti, emerge che gli scontri tra automobili rappresentano la causa principale, con 7.469 interventi, pari al 22,54% del totale. Seguono gli incidenti tra auto e moto, che hanno visto 5.172 interventi (15,61%). Le cadute da bicicletta e da moto sono anch’esse significative, rispettivamente con il 12,76% e il 9,88% degli interventi. Inoltre, gli investimenti di pedoni e ciclisti rappresentano il 9,79% e il 7,95% delle uscite, evidenziando la vulnerabilità di questi utenti della strada.

Milano: epicentro degli interventi di soccorso

Il territorio di Milano si conferma come il più colpito, con 5.742 chiamate di soccorso, che costituiscono il 42,08% delle uscite nei comuni con almeno 100 interventi. A livello provinciale, l’area metropolitana milanese rappresenta il 34,24% delle uscite totali, con un totale di 11.346 interventi. Questi dati sottolineano l’urgenza di rafforzare le politiche di sicurezza stradale, in particolare per proteggere i soggetti più vulnerabili come pedoni e ciclisti.

Iniziative per migliorare la sicurezza stradale

In risposta a questi dati preoccupanti, Regione Lombardia ha annunciato l’intenzione di promuovere campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per ridurre il numero e la gravità degli incidenti. La Russa ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni locali, le forze dell’ordine e le associazioni di settore per creare un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada. Durante la giornata dedicata alla sicurezza stradale, sono state anche assegnate menzioni speciali a coloro che si sono distinti nel garantire la sicurezza pubblica, evidenziando l’impegno collettivo nella lotta contro gli incidenti stradali.