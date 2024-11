Venerdì 8 novembre sciopero nazionale dei trasporti: ecco le fasce garantite a Milano

Il contesto dello sciopero nazionale

Il 8 novembre si preannuncia come una giornata di disagi per i cittadini di Milano e del resto d’Italia, a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato un’agitazione di 24 ore, senza fasce orarie di garanzia, come comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo significa che i servizi di metro, bus e tram potrebbero subire interruzioni significative durante l’intera giornata.

Fasce orarie garantite a Milano

Nonostante la proclamazione dello sciopero, Atm ha confermato che a Milano ci saranno alcune fasce orarie garantite per il servizio di trasporto pubblico. In particolare, le metropolitane e alcune linee di superficie saranno operative in determinati orari. Le linee della metro M1 (rossa), M2 (verde), M3 (gialla) e M5 (lilla) garantiranno il servizio fino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00. La tratta M4 (blu) San Cristoforo-San Babila sarà attiva per tutta la giornata, mentre la tratta M4 San Babila-Linate avrà un servizio garantito.

Dettagli sui servizi di superficie

Per quanto riguarda le linee di superficie, Atm ha comunicato che i servizi delle linee 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 saranno garantiti fino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00. Tuttavia, le altre linee non avranno garanzie di servizio durante l’agitazione. È importante che i cittadini pianifichino i propri spostamenti tenendo conto di queste informazioni, per evitare inconvenienti e ritardi.

Inoltre, la Funicolare Como-Brunate, gestita da Atm, sarà operativa fino a nuovo avviso. Gli utenti sono invitati a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali di Atm per eventuali modifiche o aggiornamenti riguardanti il servizio.