Un incidente stradale causa disagi significativi nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Traffico in tilt sulla Tangenziale Ovest

Mercoledì sera, la Tangenziale Ovest di Milano ha vissuto un momento di grande difficoltà a causa di un incidente stradale che ha provocato lunghe code in direzione Sud. Secondo quanto riportato da MilanoSerravalle, l’ente responsabile della gestione delle tangenziali meneghine, il traffico ha subito un notevole rallentamento, con una coda che ha raggiunto i 5 chilometri. Questo evento ha creato disagi non solo per gli automobilisti in transito, ma anche per i residenti delle zone limitrofe, costretti a fronteggiare un aumento del traffico nelle strade alternative.

Dettagli sull’incidente

Il sinistro è avvenuto sull’A50, precisamente tra l’interconnessione con l’Autostrada A7 e la Strada Statale 412 Val Tidone, fino all’uscita Milano Vigentina. Fortunatamente, stando alle prime informazioni disponibili, non ci sarebbero stati feriti nell’incidente, ma la situazione ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire il traffico e ripristinare la normale circolazione. La carreggiata Sud, al chilometro 21, è stata occupata dalla terza corsia, aggravando ulteriormente la situazione per gli automobilisti in attesa di riprendere il viaggio.

Impatto sul traffico e consigli agli automobilisti

Il blocco del traffico ha avuto ripercussioni significative, con automobilisti costretti a rimanere fermi per lunghi periodi. In situazioni come queste, è fondamentale mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità. Gli esperti consigliano di pianificare percorsi alternativi e di tenere sempre sotto controllo le informazioni sul traffico in tempo reale, specialmente durante le ore di punta. Inoltre, è utile avere a disposizione app di navigazione che possano fornire aggiornamenti immediati e suggerire strade meno congestionate.