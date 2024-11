Il trasporto pubblico locale in Italia subisce un forte rallentamento a causa dello sciopero di 24 ore.

Un giorno di sciopero per il trasporto pubblico

Oggi, il trasporto pubblico locale in Italia è in fermento a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Questa mobilitazione è stata proclamata per richiedere il rinnovo del contratto nazionale, affrontare la carenza di risorse e sollecitare una riforma del settore, oltre a garantire salute e sicurezza sul lavoro. I cittadini si trovano a dover affrontare disagi significativi, specialmente nelle grandi città, dove il servizio è limitato e non riesce a coprire le esigenze quotidiane.

Disservizi nelle principali città italiane

Le città italiane più colpite da questo sciopero sono Napoli, Roma e Milano. A Napoli, l’azienda di trasporto pubblico Anm ha comunicato che il servizio della Linea 1 della metropolitana sarà attivo solo per alcune ore e con fermate limitate. Le funicolari e le linee bus subiranno anch’esse notevoli restrizioni, con un servizio ridotto e corse limitate. A Roma, l’agitazione interessa la rete Atac, con le ultime partenze programmate per le 8.30. Anche qui, i disagi si estendono alle linee gestite da altri operatori, creando confusione e attese prolungate per i pendolari.

Milano e le altre città: un quadro complesso

A Milano, la situazione non è migliore. Le linee della metropolitana M1, M2 e M3 sono state chiuse, mentre la M5 e la M4 continuano a operare con limitazioni. L’Atm, la società dei trasporti pubblici meneghini, ha avvisato i cittadini di possibili attese maggiori alle fermate di tram, bus e filobus. La situazione è complessa e i cittadini sono invitati a pianificare i propri spostamenti con attenzione, considerando le limitazioni e i disservizi che caratterizzano la giornata.