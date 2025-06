Chiusure autostradali a Milano dal 9 al 13 giugno: ecco tutte le informazioni utili

In arrivo chiusure autostradali a Milano: ecco cosa c'è da sapere.

Disagi in vista per chi viaggia sulle autostrade intorno a Milano. Tra il 9 e il 13 giugno, le autostrade A52, A8 e A9 subiranno diverse chiusure per lavori di manutenzione e riqualificazione. I cittadini e i turisti sono avvertiti: è meglio pianificare percorsi alternativi.

Chiusure sulla A52 Tangenziale Nord

Per i lavori di competenza di Milano Serravalle, il Ramo di allacciamento che dal Raccordo Monza/A52 immette sulla A52 Tangenziale Nord di Milano sarà chiuso dalle 23:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno. Questo disagio colpirà chi proviene dalla A4 Torino-Trieste e intende dirigersi verso la SP44 Milano-Meda. Un consiglio? Proseguire sulla A4 verso Torino e uscire a Sesto San Giovanni seguendo le indicazioni per Rho e A50.

Interventi sulla A8 Milano-Varese

Le notti del 9, 10, 11, 12 e 13 giugno saranno caratterizzate da chiusure anche sulla A8 Milano-Varese. Si inizia lunedì 9 dalle 21:00 alle 5:00 del giorno seguente: chi proviene da Milano non potrà immettersi sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo. L’alternativa? Utilizzare lo svincolo di Buguggiate. Altre chiusure sono previste mercoledì 11, quando lo svincolo di Legnano sarà chiuso per chi proviene da Varese. Uscita consigliata: Castellanza.

Riqualifiche e lavori di manutenzione

La A52 non è l’unica a essere interessata. Anche sulla A8 Milano-Varese ci saranno chiusure notturne per lavori di riqualifica delle barriere antirumore. Per cinque notti, dalle 21:00 alle 5:00, lo svincolo di Castellanza sarà chiuso in entrata verso Varese. Un’altra opzione proposta è quella di entrare a Busto Arsizio. Gli automobilisti dovranno quindi prestare attenzione e pianificare in anticipo per evitare ritardi.

Situazione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

La A9 Lainate-Como-Chiasso subirà anch’essa chiusure. Dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso in entrata verso Lainate. L’alternativa suggerita è lo svincolo di Lago di Como o Como Centro. Inoltre, la dogana merci di Chiasso sarà chiusa per chi proviene da Como, costringendo gli automobilisti a cercare percorsi alternativi, come quello che passa per via Asiago.

Le notti di chiusura

Le chiusure non finiscono qui. Infatti, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11, lo svincolo di Ponte Chiasso sarà nuovamente chiuso. E così sarà anche giovedì 12 dalle 21:00 fino alle 5:00 del giorno successivo. Una situazione complessa che rende necessario un piano d’azione per gli utenti delle autostrade.

Un occhio attento alla viabilità

È fondamentale rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico e sulle chiusure. Le autorità competenti suggeriscono di pianificare i percorsi in anticipo e di prestare attenzione ai segnali stradali. In un contesto di lavori così intensi, la prudenza è d’obbligo. Come si muoveranno i milanesi? Riusciranno a trovare soluzioni alternative? Non resta che seguire gli sviluppi.