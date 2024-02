Orari e fasce garantite di tutti i mezzi durante lo sciopero degli straordinari dal 9 al 18 febbraio

Dal 9 al 18 febbraio, i lavoratori di Atm hanno indetto uno sciopero degli straordinari che presupporrà disagi agli orari dei mezzi. Il sindacato Al Cobas ha quindi, avanzato richieste come aumenti salariali e condizioni di lavoro migliori.

Sciopero Atm dal 9 al 18 febbraio: i lavoratori protestano

Per 10 giorni, i dipendenti di Atm, l’azienda responsabile del trasporto pubblico a Milano, hanno deciso di astenersi dal lavoro straordinario. Questo per esprimere il loro dissenso nei confronti della liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico. Protesta che mira a contrastare la privatizzazione, la finanziarizzazione, nonché le gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti da Atm.

Possibili disagi durante lo sciopero: orari e fasce garantite

Dal 9 al 18 febbraio, lo sciopero atm porterà ai passeggeri disagi agli orari di tutti i mezzi. In particolare, i tempi di attesa potrebbero aumentare tra le ore 8.45 e le 15. Questo perché durante tali fasce orarie, in cui generalmente vi è un maggior afflusso di passeggeri, potrebbe esserci una riduzione del personale. Tuttavia, l’azienda Atm ha assicurato che sta facendo tutto il possibile per minimizzare i disagi e garantire la circolazione regolare dei mezzi pubblici come metro, autobus e tram.

Richieste del sindacato Al Cobas

Il sindacato Al Cobas ha avanzato diverse richieste durante lo sciopero degli straordinari dei lavoratori di Atm. Tra queste richieste figurano aumenti salariali di 150 euro netti mensili per i dipendenti a livelli produttivi e una riduzione dei carichi di lavoro. Ma anche riduzione degli orari, condizioni di lavoro più sicure e igieniche. Il sindacato ritiene che questi miglioramenti siano essenziali per molte ragioni. Tra cui garantire il benessere dei lavoratori e migliorare la qualità del servizio offerto. Il sindacato, ha poi chiesto il libero accesso ai parcheggi per i dipendenti.

Questo sciopero solleva importanti questioni sulle condizioni lavorative nel settore dei trasporti. Ma anche sull’impatto che la liberalizzazione può avere sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. Rappresenta un invito a riflettere sulle dinamiche tra i diritti dei lavoratori e le esigenze dei passeggeri.