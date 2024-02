La settimana della moda nel milanese: la programmazione e i personaggi di spicco

Dal 20 al 26 febbraio, Milano torna ad essere la capitale indiscussa della moda con l’attesa Milano Fashion Week 2024. Un evento che va ben oltre il mero sfilare di abiti, trasformandosi in un palcoscenico globale per l’innovazione, l’artigianalità e la sostenibilità nel mondo della moda.

Milano Fashion Week 2024: il calendario

Con oltre 160 eventi previsti in città, la Milano Fashion Week 2024 promette di soddisfare gli appetiti degli appassionati della moda più esigenti. Dalle sfilate dei grandi brand italiani ai debutti dei nuovi talenti nel Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti, l’attenzione sarà rivolta all’innovazione, alla valorizzazione delle differenze e all’educazione nel settore della moda.

Sarà possibile seguire le sfilate anche in digitale, grazie alla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che offre la possibilità di vivere l’evento anche al di fuori dei confini fisici di Milano.

Milano Fashion Week 2024: gli eventi aperti al pubblico e gli ospiti

La Settimana della Moda milanese non si limita alle sfilate. Tra presentazioni, mostre e conferenze, l’agenda è densa di appuntamenti che coinvolgono non solo gli addetti ai lavori ma anche il pubblico più ampio. Fondazione Sozzani presenta il Michaela Stark’s Panty Show, un evento che mescola performance artistica e mostra fotografica, offrendo uno sguardo provocatorio sulla trasformazione del corpo e del femminile.

Inoltre, un Pop-Up Store dedicato alla bellezza e al benessere della pelle sarà aperto al pubblico in piazza XXV Aprile, offrendo un’esperienza di relax e di consulenza beauty. E per gli amanti della storia della moda, la mostra “Fifties in Fashion” presso l’Accademia del Lusso offre un viaggio negli anni ’50, un decennio che ha segnato profondamente il panorama della moda italiana nel mondo.

“Milan Loves Seoul” rappresenta un ponte tra Italia e Corea, promuovendo lo scambio culturale e dando spazio ai designer emergenti coreani, con un programma ricco di talk, masterclass e panel.

Gli orari