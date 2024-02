I migliori tatuatori di Milano: scopri la classifica

Il mondo dei tatuaggi a Milano è un universo vibrante e diversificato, ricco di talentuosi artisti che spaziano tra una vasta gamma di stili e tecniche. Da vere istituzioni del settore a studi di nuova apertura, la città offre una varietà di opzioni per chiunque cerchi di decorare la propria pelle con arte di alta qualità. In questo articolo, esploreremo la classifica dei migliori tatuatori di Milano, presentando una selezione di studi noti per la loro eccellenza artistica e la loro capacità di soddisfare una vasta gamma di gusti e preferenze.

I migliori studi di tatuatori a Milano

DOA

Fondato da Mirko, lo studio DOA si distingue per la sua varietà e qualità di artisti resident. Offre una vasta gamma di stili, dalla firma dei serpenti di Mirko ai tattoo ignorant style. Ogni artista porta con sé una visione unica e un talento distintivo, garantendo che ogni cliente trovi l’artista perfetto per tradurre la propria visione in un capolavoro permanente sulla pelle.

Trafficanti d’Arte

In zona Bovisa si trova Trafficanti d’Arte, uno studio specializzato in tatuaggi geometrici e dotwork. Marco Galdo, il fondatore, è un maestro nel creare tatuaggi che trasformano il corpo in una tela vivente. Lo studio offre una varietà di stili e competenze, garantendo che ogni tatuaggio sia un’opera d’arte unica e personalizzata

Propaganda Tattoo Temple

Il Propaganda Tattoo Temple è uno studio che si distingue per il suo estetica gotica e i suoi tatuaggi forti. Luca Perciabosco, uno dei principali artisti dello studio, è rinomato per i suoi tatuaggi realistici in bianco e nero, che catturano l’essenza dell’oscurità. Lo studio offre una vasta gamma di stili e competenze, garantendo che ogni tatuaggio sia un’opera d’arte unica e incisiva.