La classifica delle migliori gioiellerie di Milano

Milano ti accoglie, vibrante e moderna, all’avanguardia dell’Italia. Per scoprire le ricchezze della città occorre fermarsi, osservare con attenzione le strade del centro e lasciarsi guidare dalla curiosità, ignorando la frenesia dei passanti. Tra queste ricchezze si nascondono le migliori gioiellerie più eleganti di Milano.

Gioielleria Villa Milano

La storia di Villa Milano inizia nel lontano 1876 grazie all’intuizione di Benvenuto Villa, orafo, scultore e alchimista. La quinta generazione della famiglia Villa continua oggi la tradizione, distinguendosi per qualità, ricercatezza, innovazione e tradizione. La boutique nel cuore di Milano, in Via San Carpoforo 3, 20121 Milano MI, è un’elegante rappresentazione di questi valori, accogliendo i visitatori in un ambiente raffinato e suggestivo.

Gioielleria Pederzani, migliore gioielleria dal 1947

Nata nel 1947, dopo la Seconda guerra mondiale, la Gioielleria Pederzani ha resistito e prosperato, specializzandosi nella ricerca di pietre preziose. Gestita ora dalla terza generazione, l’atelier interno, situato in Via Manzoni 29, angolo via Montenapoleone, è il luogo dove abili artigiani creano gioielli di grande rilevanza. La loro storia è un esempio di coraggio e dedizione.

Bijoux De Paris tra le migliori gioiellerie di Milano

Nel 1953, la Famiglia Levi ha aperto Bijoux De Paris, una gioielleria storica che offre bijoux dallo stile classico e raffinato, così come creazioni fantasiose ed estrose. Con quasi 70 anni di storia, l’atmosfera e lo stile di Bijoux De Paris rimangono intatti, rappresentando un affascinante capitolo nella storia di Milano, dove persino la Divina Maria Callas sceglieva i bijoux per le sue esibizioni alla Scala. Situato in Via Manzoni 12, 20121 Milano MI, Bijoux De Paris è un luogo magico che rappresenta certamente un affascinante tassello della storia di Milano.

Gioielleria Pennisi

Entrare nella gioielleria Pennisi è come addentrarsi in un mondo che racchiude epoche storiche diverse e culture lontane in un unico ambiente sofisticato di grande ispirazione. Fondata nel 1971 da Giovanni Pennisi, appassionato diamantaire e amante dell’arte antica, la gioielleria si è specializzata nell’arte cinese e giapponese, con un particolare focus sui gioielli dell’Ottocento francese e sull’Art Déco. Per tutti i collezionisti e gli appassionati di bellezza e antichità, la Gioielleria Pennisi a Via Manzoni 29, 20121 Milano MI, è una tappa imperdibile.