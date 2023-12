Milano offre una vasta selezione di cioccolaterie, dove gli amanti del cioccolato possono trovare e provare svariate prelibatezze. Tra praline, tavolette, gianduiotti e cremini, ce n'è proprio per tutti i gusti.

Le migliori cioccolaterie di Milano

A Milano è possibile imbattersi in cioccolaterie rinomate che offrono prodotti artigianali di alta qualità e che rappresentano la tradizione italiana ed europea nel campo della cioccolateria. Tra le migliori opzioni per gli amanti del cioccolato a Milano risaltano il Temporary Store di Bodrato, situato nella Stazione Centrale, che propone i grandi classici della cioccolateria in formati comodi per il viaggio. Zaini Milano offre un’atmosfera suggestiva ed è conosciuto per il seducente aroma del suo cioccolato. T’a Milano rappresenta la tradizione pasticceria italiana con le sue pasticcerie di lusso nel centro città. Chocolat Milano si ispira alla tradizione artigianale italiana e si distingue per la cura riposta nella produzione e nella decorazione dei diversi dolciumi. Neuhaus Chocolates permette di rivivere l’atmosfera dell’antica cioccolateria d’oltralpe. Charlotte Dusart porta l’alta cioccolateria belga a Milano con la sua boutique e laboratorio. Ernst Knam utilizza il cioccolato come materia prima nei suoi laboratori di cioccolateria per creare tavolette, cioccolatini e sculture. Guido Gobino si distingue per l’utilizzo di materie prime di altissima qualità e procedimenti all’avanguardia. Venchi Milano offre una vasta scelta di cioccolato e gusti gelato, con un’atmosfera accogliente e calda. Infine, Farage Cioccolato propone una varietà di prodotti da assaggiare, disponibili online o presso il corner alla Rinascente in Duomo.

La Giornata Mondiale del Cioccolato a Milano

La Giornata Mondiale del Cioccolato, celebrata ogni anno il 7 luglio, rappresenta un’occasione unica per festeggiare e condividere la passione per il cioccolato a Milano. Durante questa giornata particolare, molte delle rinomate cioccolaterie della città offrono promozioni speciali, degustazioni gratuite o creazioni uniche a base di cioccolato. È l’opportunità perfetta per immergersi nella storia, produzione e benefici del cioccolato, mentre si gusta questa prelibatezza insieme ad amici e familiari. Le cioccolaterie partecipanti rendono l’atmosfera ancora più magica, offrendo una vasta selezione di prelibatezze al cioccolato di alta qualità. È una giornata da segnare sul calendario per gli amanti del cioccolato che desiderano esplorare le delizie che la città di Milano ha da offrire in questo campo.