Come ogni anno, c’è chi appartiene al “team panettone” e chi, invece, preferisce il pandoro con il suo soffice strato di zucchero a velo. Ecco, quindi, i migliori 10 pandori artigianali a Milano

Il pandoro artigianale sta diventando sempre più popolare per il Natale 2023. Questo dolce natalizio, infatti, con la sua morbidezza, la qualità delle materie prime e l’attenzione ai dettagli sta insidiando il tradizionale panettone. Ecco allora i migliori pandori artigianali di Milano.

I 10 pandori artigianali di Milano: scopri i migliori per il Natale 2023

Tra i numerosi maestri pasticceri presenti nella città, ci sono dieci eccellenze che spiccano per la loro qualità e raffinatezza.

Al primo posto troviamo l’alta pasticceria di Iginio Massari. Qui, il pandoro ha una lievitazione perfetta e una cottura impeccabile sia nel colore esterno che all’interno. Al secondo posto, invece, c’è Pavè con il pandoro cotto a puntino e con una nota agrumata. Terzo posto per la storica pasticceria Clivati, seguita poi dalla panetteria di Parabiago che produce un pandoro senza conservanti e additivi chimici. Al quinto posto c’è Saporè, con il pandoro morbido e ben aromatizzato.

Sesto posto per la pasticceria Giacomo che per la prima volta propone il pandoro seguendo la ricetta di Verona ed esclusivamente con il formato da 1 kg. Settimo posto per la pasticceria Marchesi. Qui, il pandoro è frutto di quasi due secoli di ricerca e passione. Fatto con burro e uova fresche si presenta inconfondibile e morbido. Ottavo posto per la pasticceria L’Ile Douce e nono posto per la pasticceria Martesana. Fine della classifica per la pasticceria Melograno con il pandoro classico, morbido e dal colore dorato.

Pandoro vs Panettone: quale dolce natalizio conquisterà le tavole italiane?

Il confronto tra il pandoro e il panettone è una questione che da anni divide le tavole italiane durante le festività natalizie. Entrambi dolci tradizionali, hanno caratteristiche uniche che li rendono apprezzati dai consumatori. Mentre il pandoro si distingue per la sua forma tronco-piramidale a stella e la sua leggerezza, il panettone si contraddistingue per la sua struttura soffice e la presenza di frutta candita. Nonostante questo, alcuni preferiscono l’eleganza e la semplicità del pandoro, altri la varietà di gusti offerti dal panettone.

Il boom del pandoro artigianale nel Natale 2023: una sfida per i maestri pasticceri

Il pandoro sta rappresentando una sfida affascinante per i maestri pasticceri che stanno studiando per una conoscenza specifica. Nonostante questo, con la sua morbidezza e la qualità delle materie prime utilizzate, sta conquistando sempre più appassionati. Ma quale dolce natalizio prevarrà alla fine? Solo il tempo e i gusti personali potranno dirlo.