Le informazioni sulle migliori pescherie di Milano centro

Milano, città con una bellezza inconfutabile, ha da sempre un piccolo difetto per gli amanti del pesce: la mancanza del mare. Tuttavia, la vivacità culinaria della città non si ferma di fronte a questo inconveniente, e per coloro che desiderano godere di pesce freschissimo e prelibatezze marine, le pescherie con cucina a Milano sono la risposta. In questo articolo, esploreremo le migliori pescherie nel cuore della città dove potrete non solo rifornirvi di pesce fresco, crostacei, molluschi e cruditè ma anche gustare piatti prelibati grazie ai servizi.

Milano centro: le migliori pescherie

Pescatorum: La zona Solari ospita Pescatorum, una pescheria-bistrot che offre non solo pesce fresco del giorno ma anche una “macelleria di mare” con ricette pronte da cucinare a casa. La vasta selezione di pesce crudo, conserve ittiche e prodotti congelati di alta qualità rende questo luogo un must per gli amanti del pesce.

Tunas: Ampio spazio in questo tour è dedicato a Tunas, una pescheria-bistrot in via Galvano Fiamma. Offrendo pesce fresco dal mercato ittico milanese, Tunas propone una varietà di proposte culinarie, dalla gastronomia alle delizie del bistrot, tutto preparato con passione per il mare e la cucina.

I pesciolini: Situato in zona Crocetta, I Pesciolini è un locale che offre pesce fresco al chilo, con una particolare raccomandazione per cruditè e tartare pronte da gustare. Il menù comprende piatti caldi, insalatone e degustazioni ideali per essere condivise.

Pescheria bottega del mare: Per un’esperienza siciliana autentica, Pescheria Bottega del Mare in zona Città Studi è la scelta perfetta. Con pesce freschissimo proveniente da Mazara del Vallo, questa pescheria offre anche specialità gastronomiche siciliane, con la possibilità di consumare i piatti nel dehors esterno.

Pescheria Virgilio: Con un’atmosfera che richiama un’incantevole imbarcazione marittima, Pescheria Virgilio in zona Cadorna offre pesce freschissimo e piatti prelibati per pranzo, come calamari ripieni, alici scottadito e ravioli di baccalà mantecato. Il locale è un’elegante destinazione sia per il pranzo che per l’aperitivo.

Questo è solo l’inizio del nostro viaggio tra le migliori pescherie di Milano centro. Continuate a seguire il nostro percorso alla scoperta di altri luoghi imperdibili dove poter gustare il meglio del mare nella vivace metropoli milanese.