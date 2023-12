I 10 migliori panettoni di Milano: i consigli per il Natale

I 10 migliori panettoni di Milano. Ecco dove trovarli buoni, tradizionali, iconici e, soprattutto, meneghini.

Il panettone è un dolce tradizionale italiano che rappresenta uno dei simboli del Natale. In questo articolo in particolare esploreremo i 10 migliori panettoni presenti a Milano.

I 10 panettoni migliori di Milano

Il tipico dolce milanese, tutelato dal 2005, resta il protagonista delle tavole italiane durante le festività. Ecco i 10 migliori panettoni milanesi.

Al primo posto troviamo la pasticceria Cucchi, con il classico panettone tradizionale dalla doppia lievitazione che lo rende soffice. Al secondo posto, invece, c’è la pasticceria Cova, il caffè letterario in cui il panettone si trova tutto l’anno, dai 500 gr ai 10kg. Si classificano poi, rispettivamente al terzo e al quarto posto, il Sant Ambroeus e la pasticceria Marchesi. Quinto posto per il panettone di Pavè, tradizionale, al cioccolato o con amarena e pasta di mandorle.

Al sesto posto vi è la pasticceria Gattullo, con un panettone artigianale tradizionale preparato secondo la ricetta classica. Lievito naturale, impasto della tradizione e ben 30 ore di lievitazione. Settimo posto per la pasticceria Martesana. Qui, il panettone, chiamato Panetùn de l’Enzo, è il connubio tra il medesimo e una sacher. All’ottavo posto c’è la pasticceria Clivati, con il classico tradizionale, ma anche con versioni speciali: marron glacés, caffè e amaretto, ai tre cioccolati e l’inedita variante gourmet con Vermouth e zenzero. Al nono posto, invece, c’è la pasticceria Ranieri con l’inimitabile panettone all’ananas. Infine, al decimo posto, troviamo la pasticceria San Gregorio con formati che vanno dai classici 500 grammi fino a 10 kg.

Le novità più interessanti nel panorama dei panettoni milanesi per il Natale 2023

Per il Natale 2023, il panorama dei panettoni milanesi si arricchisce di alcune novità molto interessanti. Tra le proposte più innovative troviamo il panettone alle albicocche arrosto dello chef Daniel Canzian, che si distingue per il suo gusto delicato e fruttato. Il celebre ristorante Gong Oriental Attitude, invece, ha creato una versione unica del panettone classico arricchito con zenzero candito. L’Excelsior Hotel Gallia propone un’opzione pregiata chiamata “Anima del sud”, preparata con ingredienti selezionati. Da non dimenticare anche le tre diverse varianti di panettone presentate da Eataly, ognuna caratterizzata da un sapore unico.

Un viaggio alla scoperta delle eccellenze dolciarie natalizie a Milano

Ci troviamo dunque, di fronte a un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze che deliziano il palato durante le festività. La città, infatti, oltre ai panettoni, offre una vasta selezione di dolci tradizionali e innovativi. La pasticceria Martesana propone il suo famoso pandoro, morbido e fragrante, arricchito con zucchero a velo. L’arte pasticcera di Milano si esprime attraverso i torroni artigianali, come quelli realizzati dalla pasticceria Cova, ricchi di mandorle tostate e miele italiano. Non mancano poi i biscotti natalizi, come gli amaretti al cioccolato fondente della pasticceria Marchesi, che regalano un’esplosione di gusto al primo morso.

Ogni anno, nuove proposte si aggiungono alle tradizionali versioni di questo dolce simbolo del Natale italiano. E voi, quale panettone sceglierete per rendere ancora più speciale il vostro Natale?