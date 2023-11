Le informazioni sull'apertura dei negozi

Il fervore dell’attesa è palpabile, e le date sono finalmente ufficiali. Il 15 novembre segnerà l’apertura di Merlata Bloom Milano, il tanto discusso e atteso lifestyle center situato tra via Pasolini e via Daimler. Con una vasta gamma di negozi, intrattenimento, cinema e servizi, questo maxi centro commerciale promette di essere molto più di un luogo di shopping.

Quando apre il Merlata Bloom

L’attesa sta per giungere al termine, il taglio del nastro è fissato per il 15 novembre alle 17:00, con un grande evento aperto a tutti. Un’occasione imperdibile per esplorare gli oltre 80.000 metri quadrati di pura esperienza di shopping e intrattenimento.

Il cuore del quadrante nord ovest

Posizionato strategicamente nel nuovo quadrante nord ovest della città di Milano, Merlata Bloom si presenta come la “cerniera” tra MIND – Milan Innovation District e Cascina Merlata. Con il progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese, il centro si pone al centro di un’area in espansione, diventando il nuovo punto di riferimento per la socialità e la vita all’aria aperta.

Le caratteristiche principali

Con un indotto occupazionale di circa 2.000 persone, tra collaboratori diretti e indiretti, Merlata Bloom abbraccia 70.000 metri quadrati di superficie. Il centro vanta 210 negozi, 43 unità food & beverage, e un’offerta commerciale premium che mescola marchi locali e internazionali. Un mix vincente che include il primo Esselunga all’interno di una galleria commerciale, Decathlon con il suo nuovo headquarter, il cinema multisala Notorious di ultima generazione e molte altre insegne di successo.

La nuova “High Street” di Milano

Merlata Bloom Milano si candida a diventare la nuova “high street” della città, un luogo in cui il commercio si trasforma in un aggregatore sociale. Con 10.000 metri quadrati dedicati a leisure, cultura e intrattenimento, il centro offre esperienze uniche, posizionando ristoranti, intrattenimento e cultura al cuore della struttura, sotto l’ombra di un “winter garden” con aree verdi interne e finestrature affacciate verso il parco.

Il design architettonico

Firmato dallo studio internazionale CallisonRTKL, l’architettura di Merlata Bloom si distingue per i rimandi tra gli ambienti privati aperti e le parti esterne pubbliche. La luce naturale domina gli spazi costruiti con materiali sostenibili, evidenziando l’attenzione all’efficientamento energetico.