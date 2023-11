Chiuso dentro al furgone, il corriere: l’allarme lanciato da un passante

Un passante lancia l'allarme: corriere rimane chiuso nel furgone.

Quando un corriere si trova intrappolato nel proprio furgone, la situazione diventa critica. A Brugherio, in Brianza, un 32enne ha vissuto un’esperienza da incubo mentre cercava di consegnare un pacco per conto di una società con sede a Pioltello, nel Milanese.

La richiesta di soccorso

La vicenda ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì 2 novembre, quando una pattuglia del comando di via Quarto è intervenuta in via Galvani, richiamata da una donna che aveva notato l’uomo bloccato nel suo mezzo.

L’uomo ha spiegato agli agenti di aver lasciato il portellone posteriore del furgone aperto per prelevare un pacco, ma a causa di un difetto, si è richiuso alle sue spalle, imprigionandolo nel vano portapacchi.

Il tentativo di liberazione

In preda alla disperazione, il corriere ha cercato di liberarsi calciando il portellone e attirando così l’attenzione di una donna, la quale ha prontamente chiamato la polizia locale.

I vigili del comando di Brugherio sono intervenuti prontamente, trovando il giovane corriere ancora bloccato nel furgone. Con attrezzi di soccorso, hanno forzato la maniglia danneggiata dai colpi e lo hanno liberato.

Dopo il salvataggio, gli agenti hanno verificato la veridicità della storia del corriere, controllando il cedolino retributivo e mettendosi in contatto con la centrale operativa della società di Pioltello per la quale lavora.

Nonostante lo spavento, il corriere non ha avuto bisogno di assistenza medica. Una situazione insolita risolta grazie alla prontezza di intervento della polizia locale.