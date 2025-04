Appuntamento a Villa Erba, a Cernobbio, il 13 e 14 maggio.

In un mondo professionale che cambia a ritmo serrato, l’esigenza di comprendere e governare il cambiamento è diventata imprescindibile. Con questo spirito nasce l’edizione 2025 di Scenario delle Professioni: oggi e domani, l’evento ideato da TeamSystem, Euroconference e The European House – Ambrosetti, giunto alla sua quarta edizione. Un’occasione imperdibile per tutti i professionisti che vogliono orientarsi con consapevolezza nel futuro del lavoro e della fiscalità.

La manifestazione si articolerà in due giornate, 13 e 14 maggio, con un format ibrido: la prima in streaming, la seconda in presenza a Villa Erba, a Cernobbio, con diretta per il pubblico remoto. Una formula pensata per garantire accessibilità, flessibilità e qualità dei contenuti.

Obiettivo dichiarato del forum è fornire strumenti aggiornati, competenze e visioni strategiche per affrontare l’innovazione normativa e tecnologica. Protagonista sarà TeamSystem, punto di riferimento nel settore delle soluzioni digitali per studi professionali e aziende, insieme a una rete di esperti e decisori.

Il programma prenderà il via il 13 maggio con due tavoli tematici, accreditati con 2 CFP ciascuno. Il primo, “La fiscalità che cambia tra riforme, normative europee e innovazione tecnologica”, analizzerà le trasformazioni in corso nel settore fiscale. Il secondo, “Il futuro del lavoro: evoluzioni giuslavoristiche, sostenibilità e sfide tecnologiche”, si concentrerà sulle tendenze emergenti nel mondo del lavoro, con voci dal mondo istituzionale e dal gruppo TeamSystem.

Il giorno successivo, la sessione in presenza offrirà un ulteriore spazio di confronto, con panel e dibattiti su come affrontare con successo le sfide del presente e del futuro. Anche questa parte sarà trasmessa online, per favorire una partecipazione ampia e interattiva.

A chiudere l’evento sarà la premiazione “Best in Class 2025”, un riconoscimento voluto da Euroconference e TeamSystem, in collaborazione con Forbes, per valorizzare le eccellenze professionali in quattro ambiti distintivi: “Crescita e Competenza”, “Innovazione Digitale e AI”, “Giovani Professionisti” e “Sostenibilità”.