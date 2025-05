NOVVI Properties, agenzia immobiliare leader di Dubai, ha annunciato oggi un esclusivo roadshow immobiliare in tre grandi città italiane dal 23 al 31 maggio. L'evento punta a stabilire un contatto diretto con gli investitori italiani, mostrando loro le opportunità vantaggiose offerte dal mercato immobiliare di Dubai, con una particolare attenzione all'ottenimento dell'ambita Golden Visa decennale attraverso l'investimento nel settore immobiliare.

Tra i recenti mutamenti del panorama finanziario internazionale, l’attuale forza dell’Euro rispetto al Dollaro USA offre un momento particolarmente vantaggioso per gli investitori italiani, rendendo le proprietà di Dubai più convenienti di circa il 10% rispetto al passato. NOVVI Properties coglie il crescente interesse dell’Italia e sta portando approfondimenti su misura e offerte esclusive direttamente ai potenziali acquirenti e investitori.

Uno dei punti salienti del roadshow sarà l’informazione dettagliata sul programma Golden Visa decennale di Dubai. Questo ambito visto di residenza è ottenibile attraverso un investimento immobiliare di 2 milioni di AED (circa 500.000 euro, a seconda del tasso di cambio) o più. Il Golden Visa garantisce agli investitori e alle loro famiglie un permesso di residenza di 10 anni, offrendo stabilità, sicurezza e accesso a opportunità di lavoro e di vita in una delle città più sicure e dinamiche del mondo.

“Adesso è il momento perfetto per gli investitori di tutto il mondo, in particolare per quelli italiani, per valutare l’opportunità di entrare nel florido mercato immobiliare di Dubai”, ha dichiarato Mario Volpi, responsabile dell’intermediazione di NOVVI Properties. “Abbiamo assistito a un aumento costante dell’interesse da parte degli investitori italiani che riconoscono le immense opportunità che Dubai offre. Questo roadshow è stato concepito per fornire loro la guida esperta per sfruttare le attuali condizioni favorevoli e scoprire vantaggi quali il Golden Visa”.

Dubai attira sempre più investimenti a livello mondiale grazie alle sue:

Sicurezza e stabilità: rinomata tra le città più sicure del mondo e con un clima politico stabile.

rinomata tra le città più sicure del mondo e con un clima politico stabile. Ambiente esente da tasse: non ci sono tasse sulla proprietà o sulle plusvalenze, massimizzando i rendimenti degli investimenti.

non ci sono tasse sulla proprietà o sulle plusvalenze, massimizzando i rendimenti degli investimenti. Hub business-friendly: procedure chiare per la creazione di imprese, supportate da un’ottima infrastruttura.

procedure chiare per la creazione di imprese, supportate da un’ottima infrastruttura. Stile di vita internazionale: infrastrutture moderne, istruzione e sanità di alto livello, sole tutto l’anno e servizi per il tempo libero senza pari.

Incentivo esclusivo per il Roadshow: come offerta unica ed esclusiva per i partecipanti al roadshow, NOVVI Properties offrirà l’elaborazione del Golden Visa in forma GRATUITA ai clienti qualificati che acquisteranno un immobile rispondente ai requisiti (di valore pari o superiore a 2 milioni di AED) durante l’evento.

Il team di NOVVI Properties terrà sessioni informative dedicate al mercato immobiliare di Dubai, alle strategie di investimento, alle procedure per la creazione di un’impresa e ai requisiti del Golden Visa. Gli esperti saranno a disposizione per fornire consulenze personalizzate.

Programma dell’Evento:

Milano: 23-24 maggio | Four Seasons Hotel

23-24 maggio | Four Seasons Hotel Roma: 27-28 maggio | The St. Regis Rome

27-28 maggio | The St. Regis Rome Napoli: 30-31 maggio | Hotel De Bonart

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Gli interessati sono invitati a registrarsi quanto prima.

Registra il tuo interesse: https://www.italy-propertyshow.novviproperties.com/

Informazioni su NOVVI Properties: NOVVI Properties è un broker immobiliare di prestigio con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Nota per il suo approccio orientato al cliente, l’integrazione della tecnologia e la profonda esperienza di mercato, NOVVI è specializzata nella vendita di immobili residenziali, nella ge

stione delle proprietà e nelle opportunità di investimento nelle località più ricercate di Dubai, compresi i progetti fuori piano.