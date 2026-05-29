Oro in Euro: sostenibilità verificabile e impatto ESG integrato nel modello aziendale

Nel settore dei preziosi, la sostenibilità rappresenta una sfida complessa, spesso legata alla difficoltà di rendere verificabili le dichiarazioni aziendali e di integrare concretamente i principi ESG nei processi operativi.

Oro in Euro ha scelto di affrontare questa sfida adottando un approccio basato su misurabilità, trasparenza e integrazione sistemica dei fattori ambientali, sociali e di governance.

Un percorso che trova oggi conferma in due riconoscimenti rilevanti: la certificazione ISO 17033, che valida i claim legati alla sostenibilità, e l’inserimento nell’elenco delle Imprese Responsabili in favore della maternità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La certificazione ISO 17033 rappresenta un elemento distintivo nel panorama ESG, in quanto introduce un sistema di verifica indipendente sulla coerenza tra dichiarazioni e pratiche aziendali. Il claim “Lusso sostenibile”, certificato secondo questo standard, sintetizza un modello che integra le tre dimensioni ESG.

Sul piano ambientale l’azienda opera attraverso un modello di economia circolare basato sul recupero e sulla rigenerazione dei gioielli, riducendo l’impatto legato all’estrazione di nuove risorse e ottimizzando l’utilizzo dei materiali esistenti all’interno del mercato dell’oro.

Sul piano sociale Oro in Euro ha sviluppato politiche strutturate orientate alla valorizzazione delle persone e all’equità organizzativa. L’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 e l’inserimento nell’elenco delle imprese responsabili testimoniano un impegno concreto nella promozione della parità di genere e nel supporto alla genitorialità, attraverso iniziative come il Progetto New Born.

Queste politiche incidono direttamente sulla stabilità organizzativa, sulla retention e sulla qualità del capitale umano, elementi sempre più rilevanti nella valutazione ESG delle imprese.

Sul piano della governance la scelta di sottoporre i claim di sostenibilità a certificazione ISO 17033 introduce un livello di controllo e accountability che rafforza la trasparenza aziendale e riduce il rischio di greenwashing, allineando l’organizzazione a standard internazionali di credibilità e compliance.

Con una struttura composta da 94 dipendenti, di cui 84 donne, e un forte investimento in formazione interna – oltre 2.000 ore erogate nel 2025 – Oro in Euro dimostra come l’integrazione dei fattori ESG possa tradursi in un sistema organizzativo più solido, efficiente e resiliente.

«La sostenibilità non è un elemento separato dal business», commenta Alessandra Baldissera, General Manager. «È il modo in cui costruiamo i nostri processi e prendiamo decisioni, rendendo ogni scelta verificabile e coerente».

L’esperienza di Oro in Euro evidenzia un passaggio chiave nel panorama ESG: dalla comunicazione dei valori alla costruzione di modelli misurabili, in cui sostenibilità e performance aziendale risultano sempre più interconnesse.