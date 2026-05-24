Proteste per i tagli al British Council in Italia

Lavoratori, sindacati e utenti in allarme per i piani annunciati l'11 maggio: luci e ombre su finanziamenti, delocalizzazione e futuro dei servizi

Per decenni il British Council è stato riconosciuto come punto di riferimento per chi cercava corsi d’inglese, esami di certificazione e programmi culturali con il Regno Unito. In questi giorni però la presenza storica dell’ente sul territorio italiano è al centro di una protesta pubblica: lavoratori e rappresentanti sindacali si sono radunati davanti al consolato britannico di Milano, preoccupati per il futuro delle attività locali e per la tenuta dell’occupazione.

Al centro dell’attenzione c’è il piano comunicato l’11 maggio che prevede 108 licenziamenti su 130 dipendenti in Italia, con circa la metà dei posti interessati concentrati a Milano. I sindacati hanno reagito denunciando che non si tratterebbe di una crisi economica tout court, ma di una scelta strategica nell’ambito di una riorganizzazione internazionale decisa a livello centrale, con possibili ripercussioni su servizi e rapporti culturali consolidati.

Motivazioni ufficiali e letture sindacali

Secondo la versione diffusa dall’ente, il riassetto risponderebbe all’esigenza di rendere le attività più sostenibili e in linea con le nuove modalità di fruizione digitale. I delegati invece osservano che i conti generali del British Council in Italia non mostrerebbero segnali di dissesto generalizzato: l’unico settore in contrazione sarebbe quello dedicato ai corsi per i più piccoli. Per questo motivo i rappresentanti dei lavoratori parlano esplicitamente di una scelta politica che privilegerebbe la razionalizzazione globale rispetto alla tutela dei posti locali.

Le accuse di delocalizzazione

Un nodo critico della protesta è la possibile delocalizzazione di compiti chiave come l’help desk e l’assistenza amministrativa verso Paesi con costi del lavoro inferiori. I dipendenti temono che, oltre ai tagli, l’istituzione punti sempre più su lezioni online e servizi digitali, riducendo la presenza fisica sul territorio. Questo spostamento, secondo i sindacati, rischia di incidere sulla qualità del supporto e sul ruolo di prossimità che il British Council ha svolto per anni.

Le ricadute sulla cooperazione culturale

Il ruolo dell’ente non si limita alla formazione linguistica: dal 1951 il British Council ha promosso scambi culturali, eventi e iniziative che hanno contribuito a costruire legami tra Italia e Regno Unito. Ridurre la presenza locale e tagliare personale significa, secondo chi protesta, mettere a rischio un capitolo di cooperazione culturale consolidata. L’eventuale perdita di uffici e professionalità sul posto potrebbe comportare una diminuzione di progetti, partnership e servizi dedicati a enti locali, scuole e operatori culturali.

Impatto su utenti e territori

La concentrazione dei licenziamenti a Milano ha un impatto diretto sul tessuto cittadino: oltre ai colleghi che perderanno il lavoro, sono a rischio anche percorsi formativi, sessioni d’esame e iniziative rivolte a famiglie e scuole. La sospensione o la riorganizzazione di tali attività può creare discontinuità per gli utenti abituali, costringendo molte persone a cercare alternative o a spostarsi verso servizi digitali non sempre equivalenti. Per molti operatori locali il timore è che la qualità e la capacità di relazione si riducano significativamente.

La mobilitazione e i passaggi successivi

Dopo il presidio svolto davanti al consolato, i sindacati hanno annunciato ulteriori iniziative: è già stata programmata una giornata di sciopero per il 4 giugno e non è esclusa l’intensificazione della mobilitazione se non si apriranno canali di confronto più chiari. Le organizzazioni chiedono al British Council e alle autorità coinvolte un tavolo negoziale per esplorare soluzioni alternative ai licenziamenti, come la riduzione dell’orario, riconversioni o percorsi di ricollocazione.

Possibili vie d’uscita

Tra le ipotesi sul tavolo ci sono proposte di ristrutturazione interna che privilegino il mantenimento di competenze strategiche sul territorio e piani di formazione per consentire ai lavoratori di transitare verso ruoli digitali o amministrativi riconvertiti. I sindacati sollecitano inoltre maggiore trasparenza sui numeri economici e sulle decisioni prese a livello centrale, sottolineando che il dialogo resta lo strumento principale per trovare soluzioni condivise.

La vicenda del British Council in Italia rappresenta quindi un caso emblematico in cui scelte organizzative internazionali si scontrano con esigenze locali di lavoro, qualità dei servizi e patrimonio culturale. La mobilitazione dei dipendenti e le giornate di sciopero annunciate restano i prossimi passaggi concreti: da questi appuntamenti dipenderà in larga parte la possibilità di salvaguardare posti di lavoro e legami culturali costruiti nel tempo.