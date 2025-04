Tutto quello che c'è da sapere sulla seconda edizione dell'OIFA ed i risultati e dati che verranno mostrati per quanto riguarda i trend della finanza agevolata.

Nel complesso panorama economico contemporaneo, caratterizzato da rapide trasformazioni e sfide crescenti, la finanza agevolata è una leva strategica per la competitività e lo sviluppo delle imprese italiane. Accedere a risorse finanziarie a condizioni vantaggiose non è soltanto un supporto operativo, ma un vero e proprio propulsore di crescita, capace di abilitare investimenti in innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Proprio per dirimere le complessità di questo settore e fornire al sistema produttivo una bussola affidabile, è nato OIFA, l’Osservatorio Italiano sulla Finanza Agevolata, il primo nel panorama nazionale.

Frutto di una proficua sinergia tra Golden Group S.p.A., società leader nella consulenza per la finanza agevolata, e la prestigiosa SDA Bocconi School of Management, l’Osservatorio è stato inaugurato nel 2024 e ora si prepara al suo secondo capitolo. Qualche settimana fa è stato infatti annunciato l’avvio della raccolta dati per la seconda edizione.

OIFA fa luce sui trend della finanza agevolata italiana

L’esigenza di un’analisi approfondita e sistematica del mondo degli incentivi alle imprese ha guidato la creazione dell’OIFA. Il settore italiano ed europeo della finanza agevolata necessitava di una lettura chiara, capace di interpretare le dinamiche in atto, anticipare le tendenze future e individuare con tempestività le traiettorie più promettenti per le aziende, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che costituiscono l’ossatura del nostro tessuto economico.

Il progetto ha visto la luce ufficialmente il 26 Giugno 2024, con un evento di presentazione tenutosi nella sede milanese della SDA Bocconi. In questa occasione, figure di spicco come Fabio Leoni (CEO di Golden Group) e Gianluca Meloni (Associate Professor of Practice presso SDA Bocconi e Direttore Scientifico dell’Osservatorio) hanno illustrato la portata e gli obiettivi dell’iniziativa a una platea di aziende, ricercatori, giornalisti ed esperti del settore.

Alla base dei primi risultati vi è un lavoro di ricerca meticoloso durato tre anni (con dati relativi al biennio 2022-2023), caratterizzato da un approccio metodologico che ha combinato l’analisi quantitativa di un vasto campione di oltre 2.500 bandi con un’analisi qualitativa focalizzata su specifici casi aziendali.

Questo duplice sguardo ha permesso non solo di mappare il perimetro e le caratteristiche generali della finanza agevolata in Italia, ma anche di coglierne gli impatti concreti sulla vita delle imprese. La conclusione fondamentale emersa dalla prima indagine è inequivocabile: la finanza agevolata rappresenta uno strumento cruciale per le realtà produttive italiane, fornendo accesso a risorse economiche a costi sostenibili e generando significativi benefici collaterali di natura sociale e ambientale.

I risultati della prima indagine: numeri e tendenze

L’analisi quantitativa condotta dall’OIFA ha fatto emergere dati di notevole interesse. Si è scoperto, ad esempio, che oltre un bando su quattro (il 28,6%) prevede contributi a fondo perduto, una delle forme di agevolazione più ambite dalle imprese per la sua capacità di incidere direttamente sulla liquidità e sulla sostenibilità degli investimenti. Accanto a questi, un’altra quota rilevante, pari al 37,6%, riguarda il credito d’imposta, strumento fiscale fondamentale per alleggerire il carico tributario legato a specifiche attività meritevoli.

Lo studio ha inoltre operato una distinzione significativa tra i bandi concepiti per rispondere a situazioni emergenziali e quelli strutturati per sostenere la crescita e la competitività nel medio-lungo periodo. È proprio in quest’ultima categoria che si delineano le priorità strategiche per il futuro del sistema Italia.

I principali driver che orientano le misure ordinarie sono risultati essere:

Sostenibilità ed ESG : con il 36,8% dei bandi dedicati, emerge chiaramente l’imperativo di una transizione verso modelli di business più rispettosi dell’ambiente e socialmente responsabili. In particolare, oltre un bando ordinario su tre è specificamente destinato alla sostenibilità .

: con il dei bandi dedicati, emerge chiaramente l’imperativo di una transizione verso modelli di business più rispettosi dell’ambiente e socialmente responsabili. In particolare, . Trasformazione Digitale : la digitalizzazione dei processi e l’adozione di nuove tecnologie rappresentano il secondo grande pilastro, con il 33,5% delle misure orientate a supportare questo cambiamento epocale.

: la digitalizzazione dei processi e rappresentano il secondo grande pilastro, con il delle misure orientate a supportare questo cambiamento epocale. Innovazione: terzo driver fondamentale, con il 31,5%, a testimonianza del ruolo chiave della ricerca, dello sviluppo e dell’introduzione di novità come motore per mantenere e accrescere la competitività sui mercati.

La validità di queste tendenze è stata ulteriormente corroborata dall’analisi qualitativa, che ha approfondito gli impatti tangibili della finanza agevolata, presentando tre case history di successo a dimostrazione di come gli incentivi, se ben intercettati e gestiti, possano fare concretamente la differenza.

Verso la seconda edizione: l’impegno continua con una nuova survey

L’Osservatorio Italiano sulla Finanza Agevolata non è stato concepito come un’iniziativa isolata, ma come un progetto di monitoraggio continuativo, destinato a ripetersi con cadenza annuale. Questo approccio garantirà a imprese, consulenti e policy maker una panoramica costantemente aggiornata sugli scenari di mercato e sull’efficacia delle diverse misure.

In linea con questo impegno, è stata recentemente lanciata la nuova survey dell’OIFA, che rappresenta la fase inaugurale dei lavori per la seconda edizione dell’Osservatorio. Questa nuova indagine si prefigge di aggiornare e approfondire la comprensione di come le imprese italiane utilizzano oggi gli strumenti di finanza agevolata.

Le domande del questionario esploreranno il livello attuale di impiego degli incentivi, le principali finalità perseguite, le tipologie di agevolazioni più utilizzate, i benefici concreti ottenuti, ma anche le criticità incontrate nel percorso di accesso e gestione, nonché gli eventuali impatti riscontrati sullo sviluppo aziendale complessivo. La partecipazione alla survey richiede circa 10 minuti e avviene nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato: tutte le risposte saranno trattate in forma aggregata, garantendo la massima tutela dei dati individuali.

In conclusione, poiché la finanza agevolata continua a rappresentare un pilastro fondamentale per lo sviluppo delle imprese italiane, l’Osservatorio Italiano sulla Finanza Agevolata si propone come guida illuminata per interpretarne le evoluzioni. La seconda edizione promette di arricchire ulteriormente questo patrimonio informativo, offrendo una bussola sempre più precisa per orientarsi e prosperare nel dinamico mondo degli incentivi.