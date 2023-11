il Job Tour a Solaro e le informazioni su requisiti e selezione

McDonald’s, la famosa catena di ristoranti di fast food statunitense, sta per aprire un nuovo locale a Solaro, nella provincia di Milano, e è alla ricerca di 40 nuovi membri per arricchire il proprio team. Questa iniziativa fa parte del piano di crescita nazionale dell’azienda, che prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia entro l’anno in corso.

McDonald’s Job Tour: l’opportunità di unirsi a un team dinamico

Il McDonald’s Job Tour è un evento itinerante di selezione del personale che si tiene in concomitanza con le nuove aperture dei ristoranti in tutto il territorio italiano. La tappa di Solaro si svolgerà nella prima metà di novembre, offrendo agli aspiranti dipendenti l’opportunità di partecipare a colloqui individuali e di apprendere di più sulla cultura aziendale direttamente dalle persone coinvolte nella gestione quotidiana dei ristoranti.

Requisiti e selezione

L’azienda è alla ricerca di individui con una forte voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e di interagire positivamente con i clienti. McDonald’s offre contratti stabili, che costituiscono il 92% del totale, e un programma di formazione strutturato che consente una rapida crescita professionale.

I candidati interessati devono partecipare alla prima fase di selezione entro il 12 novembre, rispondendo a un questionario e caricando il proprio curriculum sul sito ufficiale McDonald’s Italia. I candidati idonei verranno successivamente sottoposti a un test finalizzato a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno questa fase riceveranno un’invito per partecipare al McDonald’s Job Tour.

Job Tour a Solaro

Il Job Tour presso il Polo di Comunità Regina Elena, in programma per martedì 14 novembre, sarà l’occasione per i candidati di approfondire la loro comprensione dell’azienda e del lavoro presso McDonald’s. Durante l’evento, saranno presenti dipendenti dei ristoranti della zona che condivideranno la propria esperienza, fornendo informazioni preziose sui dettagli operativi e sulla cultura aziendale.