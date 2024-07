Secondo un'indiscrezione il negozio di Chiara Ferragni di via Capelli dovrebbe chiudere ad agosto

Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi il negozio di Chiara Ferragni in via Capelli a Milano dovrebbe chiudere a breve, forse già ad agosto.

La chiusura del negozio di Chiara Ferragni

Lo store di via Capelli è stato il primo negozio del brand Chiara Ferragni che l’influencer ha inaugurato nel 2017, quando i suoi prodotti erano già in vendita in oltre 300 punti di vendita e sull’eCommerce.

Esteso su una superficie di ben 120 mq, il negozio, in seguito allo scandalo del “Pandorogate”, era quasi sempre vuoto.

Secondo Chi lo store dovrebbe chiudere già ad agosto, ma dalla owner non sono giunte conferme né smentite.

La caduta libera del marchio Chiara Ferragni

Il negozio vuoto è uno dei tanti segnali di quella che sembra una catastrofe per il marchio, che ancora non si è ripreso da quando è scoppiato il caso dei pandori Balocco e della beneficienza. Altro segnale negativo è dato dal fatto che, secondo diverse testimonianze, abiti e accessori firmati Chiara Ferragni si trovano ormai in mercatini e outlet.