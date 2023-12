Msc apre il primo temporary store a Milano: “Un sogno che avevamo nel cassetto da tempo”

Msc Crociere porta il mare in città, e più precisamente a Milano aprendo il primo temporary store tra Piazza Gae Aulenti e Corso Como.

Msc Crociere porta il mare in città, e più precisamente a Milano aprendo il primo temporary store tra Piazza Gae Aulenti e Corso Como. La Lighthouse, così si chiama, rimarrà aperta per tutto il periodo natalizio e fino al 12 gennaio. All’evento inaugurale presente anche Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere che ha commentato: “Oggi realizziamo un sogno che avevamo nel cassetto da tempo, ovvero portare le nostre crociere anche nelle città che non vengono toccate dal mare”

Msc Lighthouse: il primo temporary store della compagnia di crociera

L’MSC Lighthouse è uno spazio in cui vengono ricreate le atmosfere magiche delle vacanze MSC Crociere, tra cui l’iconico faro bianco e rosso di Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola delle Bahamas che la Compagnia ha riconvertito da sito industriale in disuso a paradiso incontaminato in cui la vegetazione sull’isola e la barriera corallina che la circonda hanno ripreso a crescere e la fauna locale sta tornando a ripopolarla. All’interno dello spazio espositivo, il visitatore/viaggiatore viene trasportato in un’atmosfera magica, completata anche dalla possibilità di usufruire di virtual tour in realtà aumentata che portano i visitatori a bordo delle navi in navigazione.

Nello store ci sarà anche un corner con alcuni dei prodotti a marchio MSC che si trovano a bordo delle navi, tra cui cappelli, tazze, t-shirt e felpe oltre ad un’esposizione di maglie di Milan, Napoli e Genoa, le squadre di Serie A sponsorizzate dalla Compagnia.

Spazio anche all’MSC Foundation, la fondazione del gruppo MSC senza scopo di lucro, che illustrerà ai presenti i progetti umanitari, di conservazione marina e di sviluppo sostenibile portati avanti in tutto il mondo, utilizzando la portata globale di MSC e la conoscenza unica del mare per proteggere e coltivare il nostro pianeta blu, la sua gente e il nostro patrimonio culturale condiviso.

Come visitare Msc Lighthouse

Msc Lighthouse si trova in via Capelli 2 a Milano, all’angolo tra Piazza Gae Aulenti e Corso Como, cuore pulsante della movida milanese. Il periodo d’apertura andrà dal 15 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024 con i seguenti orari: