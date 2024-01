L'inizio dei saldi invernali 2024 a Milano

Inizia la tanto attesa settimana dei saldi a Milano, con il via ufficiale degli sconti invernali del 2024 fissato per venerdì 5 gennaio. La data è stata stabilita in base alla delibera della giunta regionale del Pirellone, che ha determinato l’inizio dei saldi come il “primo giorno feriale antecedente l’Epifania”. Questo evento, atteso con grande interesse dai consumatori, rappresenta l’opportunità di fare acquisti convenienti nei negozi della città.

Saldi invernali 2024: la durata

La durata massima del periodo dei saldi è fissata a 60 giorni, come stabilito dalla stessa delibera. Quindi, gli sconti invernali a Milano si concluderanno il 4 marzo, offrendo ai consumatori un’ampia finestra di opportunità per trovare offerte convenienti.

Saldi invernali 2024: le 5 regole fondamentali

Per garantire una corretta esperienza di shopping, la Regione Lombardia ha pubblicato sul suo sito web le regole fondamentali per i negozianti durante i saldi. Gli esercenti sono tenuti ad esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale di sconto o ribasso. Sebbene sia facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita dopo lo sconto, gli operatori commerciali devono fornire informazioni veritiere sui prezzi sia nelle comunicazioni pubblicitarie che nei locali di vendita.