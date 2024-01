Tutti i locali migliori di Milano zona sud da provare per l'aperitivo.

La zona sud di Milano offre diverse opportunità per fare aperitivi eccellenti e creativi. Navigli, Viale Toscana, Porta Romana, sono solo alcune delle aree più rinomate che offrono a turisti e residenti una selezione di locali dove fare i migliori aperitivi.

Ecco i migliori aperitivi a Milano sud.

Migliori aperitivi a Milano sud: tutti i locali nella zona dei Navigli

Il Mag cafè propone una selezione di cocktail creativi con stuzzichini di prima scelta e qualità. I suoi aperitivi sono ricchi di gusto e variegati, e concedono serate in compagnia di amici indimenticabili.

A questo si aggiunge il Bistrò di Mare in via Corsico, ottimo per chi ama i piatti di pesce. I cocktail e le birre artigianali, infatti, vengono accompagnati da un ricco buffet di cibo fresco.

Migliori aperitivi in Viale Toscana

Viale Toscana è una zona in piena espansione, che offre un’atmosfera più rilassata rispetto ai Navigli. Qui si può trovare il Santeria Social Club, un locale iconico di Milano che offre un aperitivo ricco e variegato, con cocktail di alta qualità e un’ampia scelta di stuzzichini.

Il Covo di Don Giovanni, invece, è un locale accogliente e informale che offre un aperitivo di qualità a prezzi contenuti. Il buffet è ricco e variegato, con un’ampia scelta di salumi, formaggi, verdure e frutta.

Locali in Porta Romana

Tra i locali più popolari in quest’area vi sono il Panino Giusto e il Bar Frida.

Il primo è specializzato nella produzione di panini gourmet inseriti nella formula aperitivo insieme ad una selezione di salumi e formaggi.

Infine, il Bar Frida, offre birre e cocktail accompagnati da formaggi, frutta e verdura tagliata a bastoncini.