Dopo i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato Lime torna a Milano con 2.000 monopattini elettrici che vanno ad aggiungersi alle già 2.000 biciclette elettriche presenti.

Lime ritorna a Milano

Scrive Lime in una nota: “L’azienda ha ottenuto il rilascio della nuova autorizzazione, scorrendo la graduatoria della gara svoltasi nel 2023”.

A marzo 2023 il Comune di Milano aveva infatti posto un freno alla circolazione dei monopattini, dal momento che due società non avevano rispettato le norme in materia di sicurezza. Lime aveva dunque fatto ricorso davanti al Tar e al Consiglio di Stato riguardo proprio ai “provvedimenti di decadenza dell’autorizzazione per il servizio di sharing di monopattini del Comune di Milano”.

Ora quindi i monopattini della società statunitense stanno tornando!

In arrivo 2.000 monopattini elettrici

Afferma Matteo Cioffi, regional general manager Germany and Italy di Lime: “A Milano, i ciclisti Lime hanno già percorso oltre 10 milioni di chilometri evitando ben oltre 1 milione di viaggi in auto.”

Infatti sul territorio del Comune sono presenti già 2.000 biciclette elettriche a cui vanno ad aggiungersi i nuovi 2.000 monopattini elettrici.

L’obiettivo resta fornire ai cittadini un sistema di trasporto affidabile e a zero emissioni.