Domenica 7 luglio si assisterà ad un nuovo sciopero: mezzi atm a rischio e treni garantiti

Le sigle sindacali hanno proclamato un’astensione per il prossimo weekend: domenica 7 luglio si assisterà al primo sciopero nazionale in piena estate: poche speranze per i treni garantiti e, a Milano, a rischio anche metro, tram e bus Atm.

Il nuovo sciopero del 7 luglio: treni garantiti

A confermare l’agitazione dei treni, annunciata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono le stesse Trenord e Trenitalia. Allo sciopero, indetto da Cub Trasporti ed Sgb, si aggiunge il personale Cobas, confermando lo stop dalle ore 21 di sabato 6 luglio, alle ore 21 di domenica 7 luglio.

Brutta notizie per i viaggiatori in una piena domenica estiva: le fasce orarie di garanzia non saranno attive, poiché lo sciopero è previsto in una giornata festiva.

Cancellazione treni servizio aeroportuale

Qualora dovessero essere previste cancellazioni, di treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero 7 luglio: come richiedere il rimborso

I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio possono fare richiesta in base alla tipologia:

• Per i treni Intercity e Frecce, il rimborso può essere richiesto fino all’ora di partenza del treno prenotato.

• Per i treni Regionali, il rimborso può essere richiesto fino alle ore 23:59 del giorno precedente lo sciopero

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 89 20 21 o recarsi nelle biglietterie.