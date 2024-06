Arriva la conferma per lo sciopero del 16 giugno 2024: i treni garantiti

Lo sciopero partirà dalle 3, di domenica 16 giugno 2024, per 23 ore: problemi anche per i treni garantiti

Confermato lo sciopero di 23 ore nel settore ferroviario, previsto per il 16 giugno 2024: disagi non solo per i treni regionali di Trenord Milano e Lombardia, ma anche a livello nazionale: problemi anche sui treni garantiti.

Sciopero 16 giugno

Domenica 16 giugno ci saranno possibili disagi sui treni locali in Lombardia e in Campania. Per i lavoratori di Trenord l’agitazione è stata indetta dalle sigle Uiltrasporti, Orsa Ferrovie; per i lavoratori di Trenitalia da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast, Orsa.

Lo sciopero scatterà dalle 3 di domenica 16 giugno alle 2 di lunedì 17 giugno 2024: i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, anche al servizio prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ma, la preoccupazione maggiore risiede nel fatto che, poiché lo sciopero avverrà in una giornata festiva, non saranno previste fasce di garanzia.

Nuovo sciopero dei trasporti: ecco cosa sapere

Le motivazioni dello sciopero Trenord sono legate al rinnovo dei contratti collettivi e aziendali.

La protesta non coinvolgerà Atm: i mezzi dell’Azienda trasporti milanesi, metro, bus e tram, funzioneranno regolarmente per tutta la giornata dello sciopero.

Trenord assicura autobus sostitutivi per i collegamenti aeroportuali nel caso di cancellazione dei treni: per il Malpensa Express, gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 a Milano Cadorna senza fermate intermedie, e per il collegamento S50 Stabio – Malpensa Aeroporto saranno attivati bus sostitutivi tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Invece, in caso di cancellazione o ritardo superiore alle due ore è possibile chiedere il rimborso sul sito di Trenord, compilando un form online, oppure, raggiungendo telefonicamente il call center per l’assistenza clienti, disponibile al numero: 02 7249 4949 e attivo tutti i giorni dalle 06.00 del mattino alle 00.00 di notte.