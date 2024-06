L'orario estivo di Frecciarossa conferma le corse Milano-Roma: un’estate ad alta frequenza e super velocità

Trenitalia conferma tutti i treni Frecciarossa per la tratta Milano-Roma: assicurate velocità e frequenza con il nuovo orario estivo.

Estate da record con Frecciarossa: i motivi

Con la Summer Experience di Trenitalia è confermato il Frecciarossa Milano-Roma anche per tutti i mesi estivi: il nuovo orario estivo di Trenitalia conferma tutti i treni alta velocità per la tratta Milano-Roma, contando fino a 100 Frecciarossa giornalieri se si includono i servizi in circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Più di 50.000 i posti a sedere disponibili, grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione nei giorni e negli orari più frequentati. Il Frecciarossa 1000, il convoglio impiegato sulla Milano-Roma, tocca i 300 km/h e offre 4 livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard, con la tariffa low cost.

Numero di Frecciarossa veloci Milano-Roma

Il numero di Frecciarossa veloci, che impiegano meno di 3 ore per collegare Milano e Roma, sono saliti a 9 rispetto ai 7 già presenti nell’offerta, con una durata, ancor più inferiore di 2 ore e 59 minuti.

La nuova coppia di Frecciarossa dalla Stazione Centrale di Milano a quella di Roma Termini prevede un collegamento record: 2 ore 52 minuti. La partenza del convoglio numero 9681 alle 20:35 da Milano e arrivo nella capitale alle 23:25, mentre il numero 9682 parte da Termini alle 5:38 e arriva a Milano Centrale alle 8:30. In entrambi i casi lungo il percorso non vengono effettuate fermate.