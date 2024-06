Chinatown Milano: ecco come arrivare con la metro

Chinatown è un quartiere integrato nella vita e nella cultura cittadina milanese: come raggiungerlo in metro

Il quartiere Chinatown, situato a breve distanza dal centro storico e corrispondente a Via Paolo Sarpi, è un’affascinante fusione di culture e tradizioni: un’opportunità imperdibile per scoprire il volto multiculturale di Milano, ecco come arrivare in metro.

Quartiere Chinatown da raggiungere in metro

Chinatown è un quartiere perfettamente integrato nella vita e nella cultura cittadina milanese, che conserva colori, manifesti e profumi delle spezie orientali. Oggi a Milano pare vivano circa 27 mila cinesi: non tutti all’interno di Chinatown, ma la frequentano spesso.

Per raggiungere questa vivace area ci sono diverse possibilità con i mezzi pubblici, tra queste c’è la metro: la fermata della metro più vicina è “Monumentale” della linea lilla.

Altre possibilità per raggiungere il quartiere Chinatown

Tra le diverse opzioni è possibile raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e da lì continuare a piedi per una breve passeggiata di una decina di minuti. Tuttavia, per coloro che si trovano a Piazza Duomo, sono disponibili i tram delle linee 12 e 14.

Inoltre, sono presenti i bus dalla Stazione Centrale e richiedono 8 min compresi i trasferimenti, partono ogni ora. Per chi vuole effettuare un viaggio con maggiore comfort c’è il taxi, che impiega neanche 5 minuti, ma la spesa economica è, ovviamente, maggiore rispetto alle altre soluzioni.