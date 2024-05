Il Consiglio regionale ha discusso sul prolungamento delle linee M1 e M5: metro rossa e lilla da Milano verso Monza

In Lombardia si è tornato a parlare del prolungamento delle linee M1 e M5: argomento affrontato nuovamente ieri, 16 maggio, in Commissione V Mobilità e Trasporti del Consiglio regionale di Milano.

Aggiornamenti in Lombardia per le linee M1 e M5

Per il prolungamento della M5 la data dell’avvio di gara è posticipata al 2025 e la durata dei lavori stimata è di circa 7 anni e quindi i treni non viaggerebbero prima del 2033.

Mentre, per quanto riguarda la M1 emerge, in primo piano, il problema dei sovraccosti: confermata la disponibilità del Ministero a intervenire con circa 22 milioni di euro ma il totale da coprire è di 38 milioni.

Risolto questo problema, insieme al trovare una nuova impresa dopo il fallimento della precedente, si potranno riprendere i lavori che hanno una durata prevista di circa 4 anni, dunque, non termineranno quindi prima del 2029.

La storia del prolungamento delle due linee va avanti da anni, troppi anni: la firma dell’accordo di programma per far crescere la M1 risale infatti al febbraio 2001 mentre quella per la M5 è dell’ottobre 2016.

Le parole del consigliere regionale del Pd e del sindaco di Monza

Alla Commissione V Mobilità e Trasporti del Consiglio regionale ha partecipato anche il sindaco di Monza, Paolo Pilotto e il consigliere regionale Gigi Ponti. Quest’ultimo in merito alla questione del prolungamento delle due linee dichiara:

«Si tratta di due infrastrutture importanti per Monza ed il territorio della Brianza. Per questo motivo ritengo sia stato utile fare il punto».

Mentre il Sindaco di Monza ha sottolineato l’importanza delle due opere per assicurare un collegamento rapido con il capoluogo.