Tutte le indicazione necessarie per raggiungere gli aeroporti di Milano dalla città con i diversi mezzi di trasporto.

Quando si parla degli aeroporti di Milano si fa riferimento a Milano-Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN) e il Milano Bergamo Airport (BGY), altresì noto come Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

Questi sono tre degli aeroporti più importanti d’Italia e vale la pena conoscerli meglio qualora si dovesse raggiungerli dalla città di Milano.

Aeroporto di Milano Malpensa (MXP)

L’Aeroporto di Milano-Malpensa (MXP) è un aeroporto situato nei comuni di Somma Lombardo e Ferno, in provincia di Varese; dista da Milano circa 50 km. È il principale aeroporto lombardo ed è il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri dopo quello di Roma-Fiumicino. Può essere raggiunto da Milano in automobile (autostrada A8/A9, autostrada A4, Autostrada Pedemontana Lombarda A36), in treno (utilizzando il Malpensa Express che parte dalla stazione di Milano Cadorna o da quella di Milano Centrale) oppure in autobus o con navette aeroportuali.

Aeroporto di Milano-Linate (LIN)

L’Aeroporto di Milano-Linate (LIN) è un aeroporto situato nei comuni di Milano e Segrate. Dista da Milano circa 8,5 km. È il terzo aeroporto della Lombardia (dopo Malpensa e Orio al Serio) per traffico di passeggeri. Può essere raggiunto con la metro (grazie alle fermate della metropolitana M4: “Tricolore” e “San Babila”), in automobile (Autostrade A1, A4 e A7), in treno (linee S5, S6, S9) oppure con navetta o autobus.

Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (BGY)

L’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è un aeroporto situato nel comune di Orio al Serio, a 5 km da Bergamo e a circa 50 km da Milano. È il secondo aeroporto lombardo per numero di passeggeri. Può essere raggiunto con l’automobile (grazie all’Autostrada A4 o a strade provinciali e statali come la SS342 e la SS36), oppure con i servizi navette o autobus; ne è un esempio Flibco, un servizio di navette aeroportuali che, tra le sue numerose tratte, mette a disposizione un bus tra Milano Centrale e Orio al Serio. Scopriamo come funziona.

All’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio da Milano con il servizio navetta

Il trasporto in navetta offerto da Flibco è economico, affidabile, puntuale e comodo. Ogni navetta è provvista di servizi igienici e offre la possibilità di ricaricare i dispositivi mobili; a bordo si ha a disposizione anche il wi-fi.

Il servizio è operativo dalle 7:10 alle 23:25, le partenze da Milano vengono fatte dall’area bus della stazione di Milano Centrale (fermate 1-4) e occorrono circa 50 minuti, in condizioni di normale traffico, per raggiungere l’aeroporto. Le partenze per Milano sono dalla stazione Bus agli Arrivi, fermate da 2 a 5.

Si possono prenotare il viaggio d’andata o quello di andata e ritorno, nel primo caso il prezzo è di 10 euro, mentre nel secondo caso di 18. Il prezzo include il trasporto bagagli. Si possono acquistare i biglietti sul sito web ufficiale, con l’app Flibco, dai rivenditori autorizzati o sul bus qualora siano rimasti posti liberi.

Il pagamento può essere fatto con carte di debito o credito oppure tramite il servizio PayPal. Il biglietto vale per tutta la giornata. È consigliabile prenotare il servizio in anticipo per non correre il rischio di non trovare posti liberi.

Si può cancellare la prenotazione e riprogrammarla fino a sei ore prima della partenza senza costi aggiuntivi.

Gli orari di punta

Soprattutto per chi viaggia in auto, è importante considerare quali siano gli orari di punta, così da organizzare tutto in modo tale da evitare ritardi causati dal traffico. In linea generale, si deve tenere conto che le fasce orarie più “calde” vanno dalle 7 alle 9 del mattino e dalle 17 alle 19. Il riferimento è ovviamente ai giorni feriali.