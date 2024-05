"Faremo un’altra metropolitana e stiamo mettendo a punto il tracciato" afferma il sindaco di Milano

Nella sua consueta diretta Instagram del mercoledì il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che la città avrà una nuova metropolitana.

L’annuncio di Sala

Afferma il sindaco: “A Milano faremo un’altra metropolitana e stiamo mettendo a punto il tracciato”.

Continua: “Sono convinto che vanno portate fuori oltre i confini cittadini. L’esempio classico è Monza, ma anche la M4. Una volta aperta la seconda tratta da San Babila a San Cristoforo abbiamo in programma di progettare un prolungamento con altre due fermate: Idroscalo e Segrate”.

Il percorso della nuova M6

Ancora non si sa nulla in merito a quello che dovrebbe essere il percorso della nuova linea. Negli anni però sono state varie le proposte e le idee. Sembra altamente probabile che interesserà il sud della città, in particolare dovrebbe collegare tra loro proprio alcuni quartieri a sud, per poi arrivare a nord ovest dove ora la metro è assente.

Un possibile capolinea potrebbe essere a sud est, nel quartiere Ponte Lambro.