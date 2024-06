Si assisterà ad un nuovo sciopero dei lavoratori Atm a Milano: orari e fasce di garanzia per il 26 giugno 2024

La protesta del sindacato Al Cobas continua: metro, bus e tram Atm ancora a rischio per lo sciopero nella giornata di mercoledì 26 giugno 2024; orari e fasce di garanzia.

Nuovo sciopero Atm

I lavoratori avevano annunciato una lotta fino a quando non ci sarebbero stati cambiamenti, e così sarà, la protesta non intende arrestarsi: per mercoledì 26 giugno, il sindacato ha proclamato un altro sciopero dei trasporti; si tratta della terza volta nel giro di due mesi, dopo il 6 e 31 maggio.

Le motivazioni dello sciopero sono state comunicate al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nella giornata di ieri, martedì 4 giugno: è confermata la protesta che riguarderà l’intero personale Atm, avrà carattere provinciale e durata di 24 ore.

Tra le lotte portate avanti dal sindacato dei lavoratori c’è quella relativa al salario, con la richiesta di 150 euro netti in più sullo stipendio dei dipendenti.

Gli orari e fasce garantite nello sciopero del 26 giugno

Il nuovo sciopero cadrà in un giorno settimanale, dunque, saranno garantite alcune fasce orarie di servizio: i disagi maggiori, per i passeggeri di tram, bus e metro, sono previsti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Lo sciopero di mercoledì 26 giugno non avrà conseguenze sul servizio dei treni Trenord in Lombardia.