Secondo l'indagine di Altroconsumo, Esselunga scala la classifica dei migliori panettoni nel 2023.

Esselunga si conferma vincitrice nella classifica dei migliori panettoni 2023 stilata da Altroconsumo. Il lievitato della catena di supermercati è stato riconosciuto come il migliore acquisto e il migliore nel complesso nei test condotti.

Panettoni: il test di Altroconsumo

A Milano, il panettone è un simbolo natalizio, e anche quest’anno Altroconsumo ha sottoposto a rigorosi test di laboratorio e assaggi da parte di esperti un totale di 12 panettoni e 10 pandori.

I risultati hanno evidenziato la presenza di numerosi prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, soprattutto tra i marchi distribuiti dai supermercati, con diversi esemplari disponibili a meno di 5 euro.

La classifica dei migliori panettoni del 2023

Il panettone Le Grazie di Esselunga, da 1 kg e con un prezzo medio di 4,99 euro al kg, si è guadagnato il titolo migliore panettone del 2023 secondo la rivista Altroconsumo. Il panettone Le Grazie di Esselunga è entrato anche nella Top 3 del “Miglior acquisto”, aggiudicandosi il terzo posto (il primo posto lo ha vinto il Duca Moscati di Eurospin).

Di seguito la Top 3:

1° Posto: Panettone Le Grazie di Esselunga (Prezzo Medio: 4,99 euro al kg)

2° Posto: Panettone Classico Coop (Prezzo Medio: 6,18 euro al kg)

3° Posto: Panettone Milanese Vergani (Prezzo Medio: 11,90 euro al kg)

Per quanto riguarda i pandori, invece, il lievitato di Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro) è stato giudicato il migliore del test, ottenendo l’approvazione sia degli esperti pasticceri sia dei consumatori. In termini di rapporto qualità-prezzo, il pandoro Conad è stato riconosciuto come il migliore da Altroconsumo, con un prezzo medio di 4,23 euro al kg.

Ecco la Top 3 dei migliori pandori: