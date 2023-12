Maltempo, allerta gialla a Milano: forte vento da mezzanotte

Le informazioni sull'allerta meteo gialla a Milano

Allerta gialla a Milano: il vento si prepara a colpire la città a partire da mezzanotte. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un avviso di rischio ordinario che rimarrà in vigore per le prossime 24 ore. La situazione meteorologica si complica a causa dell’arrivo di un fronte di aria fredda dal Nord Europa, che attraverserà le Alpi portando un rinforzo locale dei venti senza l’accompagnamento di piogge o nevicate.

Allerta gialla a Milano

L’allerta gialla, emessa a partire dalla mezzanotte di oggi, richiede precauzioni da parte dei cittadini. Il Comune di Milano ha raccomandato di evitare di sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati, nonché vicino alle impalcature di cantieri, dehors e tende. È cruciale anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi, così come di tutti i manufatti che potrebbero essere spostati dalla forza del vento.

Tempesta di vento in pianura Padana

L’arrivo imminente di due “mostri meteorologici“, come li definisce Lorenzo Tedici di ilMeteo.it, aggiunge ulteriori sfide alla situazione. Un ciclone polare si scontra con l’anticiclone delle Azzorre, generando venti violenti fino alla Pianura Padana. Venerdì, una tempesta di vento è attesa in diverse aree, tra cui la Sardegna, le Alpi e localmente anche nella Pianura Padana con venti di Foehn molto forti.

Solstizio d’inverno e previsioni per Natale 2023

Il 22 dicembre, per il Solstizio d’Inverno, è previsto un “caos meteorologico” con la tempesta di venti da Nord-Ovest che colpirà varie regioni, inclusa la Lombardia con rinforzi di Foehn fino a Milano. Tuttavia, le previsioni per Natale indicano un cielo a tratti nuvoloso senza precipitazioni, regalando un Natale asciutto, soleggiato e con temperature ben oltre i 10-15 gradi in Lombardia e nel nord Italia. Milano si prepara a fronteggiare un’intensa tempesta di vento, e i cittadini sono invitati a seguire attentamente le precauzioni indicate dall’allerta gialla per garantire la propria sicurezza.