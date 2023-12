L'Inter decide di coinvolgere attivamente i suoi tifosi nel processo di progettazione del nuovo stadio, inviando loro un sondaggio.

Coinvolgimento attivo dei tifosi: l’Inter lancia un sondaggio per il nuovo stadio

Il club, in collaborazione con lo studio Populous, ha lanciato un sondaggio ai tifosi riguardo alla nuova struttura. L’obiettivo principale è quello di comprendere ciò che per loro è più importante e come essi raggiungano attualmente lo stadio. Inoltre, si cerca di capire se i tifosi sarebbero disposti a modificare le proprie abitudini nel caso in cui il nuovo stadio venisse costruito a Rozzano.

Il nuovo stadio dell’Inter: uno spazio completo dedicato ai tifosi e allo sport

Il nuovo impianto dell’Inter rappresenterà uno spazio completo e dedicato interamente ai tifosi e allo sport. La decisione del club di coinvolgere attivamente i propri sostenitori, infatti, dimostra chiaramente l’intenzione di creare un ambiente coinvolgente e inclusivo per tutti gli appassionati. Il nuovo stadio avrà una capacità di 70mila posti, offrirà un’esperienza indimenticabile, nonché una cittadella dello sport. Infine, saranno anche presenti spazi accoglienti e confortevoli dedicati all’accoglienza.

L’impegno del club: creare una struttura che risponda alle esigenze dei tifosi

L’Inter è impegnata a creare una struttura che risponda appieno alle esigenze dei suoi tifosi. L’avvio del sondaggio, infatti, dimostra la volontà del club di dare voce e coinvolgere attivamente i tifosi nel processo di progettazione. La collaborazione con lo studio Populous e l’invio del questionario, però, sono solo alcune delle iniziative intraprese dal club. Resta da chiedersi quale sarà l’impatto di questa partecipazione attiva dei tifosi sul futuro della squadra e sulla creazione di un ambiente davvero inclusivo nello stadio.