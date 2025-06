Virtus Bologna conquista la finale: Milano eliminata

Bologna conquista la finale di Legabasket grazie a una vittoria contro Milano, con Shengelia protagonista.

La Virtus Bologna ha conquistato un posto nella finale di Legabasket, battendo l’Olimpia Milano con il punteggio di 84-78. Questo successo, ottenuto al Unipol Forum, ha permesso alla squadra di Duško Ivanović di chiudere la semifinale con un risultato complessivo di 3-1. La prestazione di Toko Shengelia è stata decisiva, con 25 punti e 10 rimbalzi, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo. Milano, dopo aver vinto tre titoli consecutivi, vede quindi la sua corsa interrompersi, lasciando spazio a nuove sfide per la prossima stagione.

Analisi della partita

La partita è stata caratterizzata da un’ottima intensità fin dal primo quarto, con Bologna che ha imposto subito il proprio ritmo. I giocatori di Milano, guidati da Nikola Mirotić, hanno cercato di rimanere in partita, ma la superiorità della Virtus si è fatta sentire. Mirotić ha segnato 30 punti, ma gli sforzi non sono stati sufficienti a evitare la sconfitta. Bologna ha dimostrato una grande coesione di squadra e una difesa solida, elementi chiave che hanno contribuito alla vittoria finale.

Le chiavi del successo di Bologna

Tra le chiavi del successo della Virtus c’è senza dubbio la capacità di adattamento in corso di partita. L’allenatore Ivanović ha saputo leggere le dinamiche e apportare i giusti aggiustamenti, permettendo ai suoi giocatori di rispondere efficacemente a ogni attacco di Milano. Anche la panchina ha avuto un ruolo cruciale, con contributi significativi da parte di Isaiah Cordinier e Mouhamet Diouf, rispettivamente con 14 e 10 punti. La profondità della rosa di Bologna si è rivelata determinante in questo match decisivo.

Il futuro della Virtus Bologna

Con questa vittoria, Bologna si prepara ad affrontare Brescia nella finale di Legabasket. La squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare al titolo, ma dovrà mantenere alta la concentrazione. Brescia, reduce da un 3-0 contro Trapani, si presenterà come un avversario ostico. La finale promette di essere avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare il trofeo.

Le reazioni alla partita sono state entusiastiche. Tifosi e addetti ai lavori hanno elogiato la prestazione di Shengelia, sottolineando come la sua leadership in campo abbia fatto la differenza. “Abbiamo lavorato duramente e questa vittoria è il risultato del nostro impegno continuo”, ha dichiarato Shengelia dopo la partita. La Virtus Bologna si è quindi conquistata il diritto di sognare un nuovo trionfo, mentre Milano dovrà riflettere su questa stagione per ripartire più forte nel prossimo campionato.