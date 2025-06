L’Albinoleffe avanza nel campionato Under 16 di Serie C

L'Albinoleffe e la SPAL si qualificano per le semifinali del campionato Under 16 di Serie C. Ecco i risultati.

Il campionato Under 16 di Serie C sta vivendo momenti di grande intensità, con le squadre che danno il massimo per raggiungere le semifinali. In particolare, l’Albinoleffe, guidato dall’allenatore Castelnovo, si è dimostrato una delle formazioni più competitive. Dopo una sconfitta subita una settimana fa, l’undici bergamasco ha saputo reagire con forza, sfruttando il fattore campo e imponendosi con un convincente 3-0 contro l’Alcione Milano, grazie alle reti di Aditha, Pasini e Gazzola. Questa vittoria ha permesso all’Albinoleffe di ribaltare il risultato dell’andata e di garantirsi un posto tra le quattro migliori squadre del torneo.

Il percorso della SPAL verso le semifinali

Non da meno è stata la SPAL, che ha dimostrato grande carattere nel match contro il Perugia. Dopo aver perso all’andata per 2-1, la squadra ferrarese ha trovato la forza per pareggiare i conti, segnando due reti con Benazzi e Zompetta. I tempi supplementari hanno visto un ulteriore colpo di scena, con i gol di Paiola e Infantocci che hanno sancito la loro vittoria e il passaggio al turno successivo. La SPAL ora si prepara ad affrontare l’Ascoli, un’altra compagine temibile.

Ascoli e Padova: le altre semifinaliste

L’Ascoli, allenato da mister Monaco, ha eliminato la Pergolettese con una doppietta del suo attaccante di punta Balducci. Il match ha visto un equilibrio fino al finale, ma la determinazione dell’Ascoli si è rivelata decisiva. Anche il Padova ha conquistato il suo posto nelle semifinali, battendo la Ternana a Terni. Dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari, il gol di Sammartinaro a cinque minuti dalla fine ha permesso al Padova di festeggiare una vittoria importante.

Il programma delle semifinali

Le semifinali si annunciano avvincenti, con partite fissate per domenica 1 giugno. L’Ascoli affronterà la SPAL, mentre il Padova se la vedrà con l’Albinoleffe. Gli allenatori e i giocatori sono già concentrati sull’obiettivo di raggiungere la finale del torneo, che promette emozioni forti e un livello di gioco elevato. La competizione si fa sempre più intensa, e i tifosi non vedono l’ora di assistere a questi incontri decisivi del campionato giovanile.