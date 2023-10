Il nuovo stadio Inter è un obiettivo nonostante il bilancio 2022 - 2023

L’Inter sta affrontando sfide finanziarie con conti ancora in rosso, ma con segnali di miglioramento. La perdita è scesa a 85 milioni su un fatturato di 425 milioni. Tuttavia, la priorità a medio e lungo termine per il club è l’acquisizione di un nuovo stadio di proprietà.

Il CEO corporate del club, Alessandro Antonello, ha reso chiaro che questo è il loro obiettivo principale, come emerso dall’assemblea degli azionisti.

L’attenzione della società si concentra sull’area di Rozzano, situata vicino alla Tangenziale Ovest e all’Autostrada Milano-Genova. Questa idea ha ottenuto recenti approvazioni, come la variante urbanistica necessaria da parte del comune di Rozzano. Il nuovo stadio potrebbe ospitare 70.000 spettatori e includerebbe anche la nuova sede dell’Inter, attività commerciali e un centro sportivo accessibile a tutti.

Sfide da affrontare: Parco Sud e viabilità

Ci sono tuttavia questioni irrisolte, come il Parco Sud che non ha ancora ufficialmente dichiarato la sua posizione, nonostante il confine del parco attraversi l’area prevista per lo stadio. Inoltre, l’accessibilità è un punto da considerare, con i parcheggi del Forum di Assago situati oltre la Tangenziale e la fermata della metropolitana (M2) un po’ più distante.

Bilancio in miglioramento, ma ancora in deficit

L’assemblea ha recentemente approvato il bilancio per l’anno fiscale 2022/2023.

Sebbene il bilancio mostri ancora perdite, c’è una tendenza positiva rispetto all’anno precedente. Le perdite sono scese da 140 a 85 milioni di euro, mentre il fatturato è stato di 425 milioni, con un incremento di 60 milioni nei ricavi escludendo il player trading.

Inoltre, ci sono stati aumenti nei ricavi derivanti dalle partite e dai diritti audiovisivi grazie alla presenza dell’Inter nella finale di Champions League e alle prestazioni sportive.

Successo finanziario del Milan

Dall’altra parte del Naviglio, il Milan ha raggiunto un risultato finanziario positivo nel bilancio per la prima volta dopo 17 anni, con un risultato consolidato positivo di 6,1 milioni di euro, un traguardo che non si verificava dal 2006. Anche per il Milan, i ricavi da stadio e dai diritti audiovisivi sono cresciuti significativamente, portando a un fatturato record di 404,5 milioni di euro, nettamente superiore all’anno precedente.