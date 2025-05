Campionato Under 16 di Serie C: risultati e semifinali

L'Albinoleffe e la SPAL si qualificano per le semifinali del campionato Under 16 di Serie C dopo intense partite.

Il campionato Under 16 di Serie C ha iniziato a delineare le sue semifinaliste, con performance entusiasmanti da parte delle squadre in competizione. L’Albinoleffe, guidata da mister Castelnovo, si è dimostrata una delle formazioni più formidabili, mostrando carattere e determinazione nella sua ultima partita. Dopo una sconfitta inaspettata, i giovani bergamaschi hanno sfruttato il vantaggio del fattore campo, ribaltando il risultato dell’andata grazie alle reti di Aditha, Pasini e Gazzola. Questa vittoria li ha portati direttamente alle semifinali, dove si troveranno ad affrontare la SPAL.

Il cammino dell’Albinoleffe

L’Albinoleffe ha avuto un percorso altalenante in questo campionato, ma ha dimostrato di saper reagire nei momenti di difficoltà. Nella gara di ritorno contro l’Alcione Milano, il team ha saputo imporsi nettamente con un punteggio di 3-0, dimostrando una solidità difensiva e una capacità di attacco che ha impressionato. I giovani calciatori hanno messo in mostra abilità tecniche e un bel gioco collettivo, elementi che saranno fondamentali nelle semifinali.

La SPAL e la sua resilienza

Dall’altra parte, la SPAL ha saputo affrontare la sfida contro il Perugia con grande intelligenza tattica. Il match, che si è concluso con una vittoria per 4-1, ha visto i ragazzi di Ferrara rimontare grazie a una prestazione eccezionale di Benazzi e Zompetta, che hanno riestabilito la parità. Nei tempi supplementari, Paiola e Infantocci hanno siglato i gol che hanno permesso alla SPAL di avanzare, confermando la loro determinazione e voglia di vincere.

Le semifinali in arrivo

Le semifinali si preannunciano avvincenti. L’Albinoleffe affronterà la SPAL, mentre l’altra semifinale vedrà di fronte il Padova e l’Ascoli. L’Ascoli, che ha eliminato la Pergolettese con una doppietta di Balducci, si presenta come una squadra temibile, pronta a combattere per un posto in finale. D’altra parte, il Padova ha mostrato forza e determinazione, battendo la Ternana in un incontro molto combattuto, chiuso 2-1.

Il quadro delle semifinali

Ascoli vs SPAL – Domenica 1 giugno, ore 15.00

– Domenica 1 giugno, ore 15.00 Padova vs Albinoleffe – Domenica 1 giugno, ore 15.00

Il campionato Under 16 di Serie C continua a regalare emozioni e sorprese, con giovani talenti pronti a farsi notare. Le semifinali promettono di essere due incontri ricchi di intensità e spettacolo, con le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la finale e magari, il tanto ambito trofeo. L’appuntamento è fissato per domenica 1 giugno, dove il talento e la passione giovanile si daranno appuntamento sul campo da gioco.