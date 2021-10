Il locale, Frau Knam, aprirà in via Anfossi 19, di fronte alla storica pasticceria del marito.

Sabato 2 ottobre ci sarà il debutto del nuovissimo locale di Alessandra Mion Knam, la moglie del re del cioccolato.

Frau Knam: come nasce l’idea?

Oltre al marketing, che non guasta mai, l’idea ha avuto uno sviluppo naturale.

Alessandra racconta: “Lo abbiamo pensato insieme, a me piace da sempre quello che fa Ernst e spesso ho delle idee nuove. Mi piace stare in cucina, durante il lockdown ho provato a mettere letteralmente le mani in pasta, a semplificare le ricette dei dolci a favore di chi stava a casa e non aveva strumenti specifici, e ho avuto un successo enorme. E così…”.

Frau Knam: il libro

Durante lo scorso lockdown, i coniugi hanno scritto un libro a quattro mani ‘Knam & Knam – Con noi tutti possono diventare pasticceri’.

Dopo la stesura, Alessandra ha pensato di trasformare i suoi pensieri in pasticcini e torte. L’elegante veneziana svela “Io però non sono una pasticcera, quindi spiego i miei concetti a Ernst e lui li realizza”. Un lavoro di squadra perfetto! Protagonisti del locale saranno i dolci, la sfoglia, la crema e la pasta choux, quella dei bigné. Inoltre, aggiunge “La sfoglia è molto tosta come preparazione, bisogna piegare 144 volte la pasta, curare i tempi di riposo, il modo in cui si inserisce il burro.

Per questo ho studiato un modo per renderla più facile, aiutandosi con dei bastoncini di legno. Che venderò nel mio negozio”.

Frau Knam: non solo dolci

Il locale non venderà solo dolci, ma anche piccoli attrezzi per agevolare chiunque voglia cimentarsi con la pasticceria casalinga, oltre a tazze e grembiuli. In vendita marmellate, miele e altri prodotti. Immancabili i cioccolatini, disponibili in 25 gusti, e 24 tipi di bigné, dolci e salati.

Il primo gusto da provare in assoluto è piña colada. Ogni settimana ci sarà una torta diversa che vi aspetta. Inoltre, sarà possibile degustare un buon caffè al bancone.

Il 16 ottobre, invece, gli Knam debutteranno in Dolce Quiz, il programma in onda su Raidue condotto da Alessandro Greco.

Entro Natale aprirà il terzo negozio, sempre a firma Frau Knam, con l’unica differenza che sarà interamente dedicato a coloro che hanno problemi di celiachia.

