Ristoranti vicino a Palazzo Reale Milano: le delizie culinarie in zona

Milano, nella sua immensità, offre una grande scelta per quanto riguarda la gastronomia. Tra le vie milanesi e le piazze storiche, Palazzo Reale, oltre ad essere bellissimo, è circondato diversi ristoranti in grado di accontentare tutti i palati. In quest’articolo andremo a vedere dieci ristoranti vicino a Palazzo Reale Milano.

Ristoranti vicino a Palazzo Reale Milano

Giacomo Caffe

Se cerchi un luogo dove gustare la tradizione italiana con un tocco di mediterraneità, il Giacomo Caffe è la scelta ideale. Si trova in Piazza Duomo 12, a soli 0,1 km dal Duomo di Milano. Questo locale offre diverse opzioni per la colazione e il brunch. E’ perfetto per iniziare la giornata o per una breve pausa dal lavoro.

Vero Sapore Greco Duomo

Se hai intenzione di andare in Grecia, anche solo per alcuni momenti, solo grazie al palato, non puoi non andare al Vero Sapore Greco Duomo. Dista 0,2 km dal Duomo di Milano, questo ristorante offre buonissimi piatti mediterranei, con opzioni sia per i vegetariani che per i vegani.

A’mare

Invece, per un’esperienza culinaria, in grado di portarti sulle coste del Mediterraneo, A’mare è la scelta perfetta. Offre diversi piatti che celebrano la tradizione marinara, oltre ad un ambiente genuino e familiare. Si trova esattamente in Via Santa Tecla 3, proprio nel cuore di Milano.

Giardino di Giada

Dopo tutti questi viaggi col palato, può mancare il cibo orientale? Il Giardino di Giada, situato in Via Palazzo Reale 5, offre diversi pietanze della cucina cinese. E’ un punto di riferimento per gli amanti della cucina cinese a Milano.

Giacomo Arengario

A fondere la cucina, con arte e storia, ci pensa il Giacomo Arengario. Si trova in un posto speciale, all’interno del Museo del Novecento. Offre piatti tradizionali rivisitati, oltre ad un luogo in cui mangiare facendo un viaggio nel passato.