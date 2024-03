I membri dell'orchestra credono che "una proroga del mandato permetterebbe di concludere compiutamente un valido percorso artistico"

L’Orchestra del Teatro alla Scala chiede che venga prorogato di due anni il contratto al sovrintendente Dominique Meyer, in scadenza il prossimo febbraio.

L’appello dell’orchestra

L’orchestra esprime in una nota “preoccupazione per le continue indiscrezioni giornalistiche sul futuro del teatro” e ritiene “che in questo momento sarebbe opportuno che l’attuale sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer potesse concludere il mandato nel pieno delle sue funzioni per quanto già programmato per la stagione prossima e quella successiva”.

Sono convinti infatti che “una proroga del mandato permetterebbe di concludere compiutamente un valido percorso artistico” in considerazione delle difficoltà dovute al periodo di pandemia.

Ad aderire all’appello è stato il 95% dei membri dell’orchestra.

Chi sarà il prossimo sovrintendente?

Il prossimo sovrintendente del teatro dovrebbe essere Fortunato Ortombina, attuale guida della Fenice. Scelta che dovrebbe essere ufficializzata alla prossima riunione del consiglio di amministrazione, fissata per l’8 aprile. La speranza dell’orchestra è che la nomina valga a partire dal 2027.