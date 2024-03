Milano, incidente in via Sforza: le condizioni della donna dopo aver sbattuto contro un bus atm

Questa mattina, Milano ha visto lo svolgimento di un brutto incidente. Una donna di 51 anni è stata travolta da una moto mentre attraversava via Francesco Sforza. Molto brutta la dinamica del tutto: la donna è stata sbalzata contro un bus Atm fermo alla fermata

Incidente via Sforza, donna travolta da moto sbatte contro bus Atm: la dinamica e le conseguenze

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 del mattino, secondo quanto riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiaro come si sia verificato l’incidente, ma gli agenti di piazza Beccaria sono sul posto per investigare e gestire il traffico. Da quanto è stato riportato, sembra che la donna colpita dalla moto stesse attraversando la strada quando è stata investita. Le conseguenze dell’incidente hanno portato a chiamare l’operativa del 118, che ha inviato subito due ambulanze e un’autoambulanza in codice rosso. Fortunatamente, però, le condizioni della donna non sono risultate così gravi come si pensava subito dopo l’impatto. È stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico per ricevere cure mediche, visto il trauma alla gamba.

Il motociclista, un uomo di 40 anni, è rimasto fortunatamente illeso nell’incidente. Proprio per questo, ha rifiutato i soccorsi. Una decisione che lascia tanti dubbi su cosa potrebbe aver causato il sinistro.